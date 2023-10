FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Sachleistungen für Migranten:

"Gerade in dieser Lage der Masseneinwanderung samt einer Million Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, von denen viele bleiben wollen, darf man nicht sämtliche Hürden senken, welche den gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische Institutionen sichern. Nimmt man die Verwässerung der Staatsangehörigkeit hinzu, so lautet das Signal: Jeder, der kommt, bekommt alles. In jedem den Menschen zu sehen und ihn so zu behandeln, das ist Pflicht. Aber es ist in keiner Weise unwürdig, Migranten nicht nach Deutschland zu lassen, auf Sachleistungen umzustellen und weiteren Zuzug zu regeln. Der ewige Ruf nach einer in der Tat längst nötigen europäischen Lösung entbindet keinen deutschen Politiker von seiner Verantwortung für Volk und Verfassung."/al/DP/men