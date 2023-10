KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Landtagswahlkampf/SPD-Video Hessen:

"Im aktuellen Ringen um die Wählergunst, das von Hessen und Bayern auf die ganze Republik ausstrahlt, ist aus Zuspitzung aber giftiger Krawall geworden. Das zeigte sich wieder am Wochenende, als Hessens SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser ein Wahlvideo ihrer Partei löschen ließ, das CDU-Ministerpräsident Boris Rhein mit Unterstellungen in die rechte Ecke gestellt hatte. Wer die Diskussion vergiftet, gewinnt vielleicht den Wahlkampf. Im Parlament aber ist er dann von Feinden umzingelt. Umsetzen lässt sich so nichts."/al/DP/men