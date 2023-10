(In der ersten Meldung wurde in der Überschrift ein fehlender Buchstabe ergänzt.)

'HB': BASF-Chef will milliardenschwere Konzernteile verkaufen

DÜSSELDORF - Der Chemieriese BASF steht mit dem Wechsel an der Führungsspitze und angesichts schlecht laufender Geschäfte vor einem größeren Verkaufsprogramm. Der noch amtierende Vorstandschef Martin Brudermüller treibe sieben Monate vor seinem Ausscheiden den Verkauf von Konzernteilen im Volumen von bis zu zehn Milliarden Euro voran, berichtete das "Handelsblatt" (Montag) unter Berufung auf Unternehmens- und Finanzkreise. Dabei stünden vier größere und kleinere Verkaufsprojekte auf der Agenda.

ROUNDUP: Teure Mobilfunk-Auktion: Behörde prüft langfristigen Verzicht

BONN - Damit das Handynetz in Deutschland auf lange Sicht deutlich besser wird, erwägt die Bundesnetzagentur einen weitreichenden Verzicht auf eine milliardenschwere Frequenzauktion. Mitte September hatte die Behörde vorgeschlagen, bisherige Mobilfunk-Nutzungsrechte um fünf Jahre zu verlängern. Die Betreiber würden finanziell entlastet, weil sie nur niedrige Gebühren zahlen müssten. Im Gegenzug sollen die Deutsche Telekom , Vodafone und Telefónica Deutschland (O2) zu neuen Ausbauauflagen verpflichtet werden. Nun sagte Behördenchef Klaus Müller der dpa: "Wir werden auch eine Verlängerung um acht Jahre offen prüfen." Eine Entscheidung soll 2024 fallen.

Französischer Zulieferer Forvia erwartet nach Hella-Übernahme mehr Synergien

LIPPSTADT - Nach der Übernahme des Scheinwerferspezialisten Hella erwartet der französische Autozulieferer Forvia mehr Einsparungen als ursprünglich anvisiert. "Wir hatten ein Ziel von 300 Millionen Euro an Kostensynergien bis Ende 2025 angekündigt. Wir gehen davon aus, dass wir dieses Ziel übertreffen werden", sagte Vorstandschef Patrick Koller im Interview dem Branchenblatt "Automobilwoche" (Montag). Zuvor war das Unternehmen bei der Übernahme im vergangenen Jahr von Einsparungen von 250 Millionen Euro bis 2025 ausgegangen. Die Teams von Faurecia und Hella arbeiten seiner Einschätzung nach "sehr gut zusammen". Die beiden Unternehmen treten unter der Dachmarke Forvia gemeinsam auf.

UBS legt Rechtsstreit der Credit Suisse mit der Republik Mosambik bei

ZÜRICH - Die UBS -Tochter Credit Suisse (CS) hat eine außergerichtliche Einigung mit der Republik Mosambik erreicht. Der Zivilprozess am Londoner High Court um die sogenannten "Thunfisch-Anleihen" sollte ursprünglich Anfang kommender Woche starten.

'HB': Finanzaufsicht Bafin will Aufpasser bei der Deutschen Bank

DÜSSELDORF/FRANKFURT - Die Deutsche Bank bekommt möglicherweise noch mehr Ärger wegen des Chaos bei ihrer Privatkundentochter Postbank. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin wolle einen Sonderbeauftragten in das Institut entsenden, der sicherstellen solle, das Kundenchaos bei der Postbank auszuräumen, berichtete das "Handelsblatt" ("HB"/Montag) unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Aufpasser soll überwachen, ob die Bank die ehrgeizigen Zeitpläne einhält, zu denen sie sich im September verpflichtet hatte. Die Maßnahmen sind eine Reaktion auf die Störungen der Postbank und ihres Baufinanzierers DSL bei der Abwicklung von Kundengeschäften. Bafin und Deutsche Bank wollten sich der Zeitung gegenüber nicht zu den Informationen äußern.

Apple: Software-Fehler können iPhone 15 Pro heißlaufen lassen

CUPERTINO - Berichte über heißlaufende Geräte des neuen iPhone 15 Pro gehen Apple zufolge auf Software-Fehler zurück, die bald behoben werden sollen. Zum einen sei ein Problem im neuen Betriebssystem iOS 17 der Auslöser für einige Nutzer, zum anderen hätten ein paar Apps wie Instagram und Uber die Telefone wärmer als sonst werden lassen. Instagram habe das Problem mit einem Update Ende September behoben, teilte Apple dem Finanzdienst Bloomberg mit.

AMS Osram sieht Finanzierungsprobleme gelöst



ZÜRICH - Der österreichische Sensorenhersteller AMS Osram will sich über eine Kombination von Kapitalerhöhung, neuen Anleihen und weiteren Finanzierungsinstrumenten insgesamt 2,25 Milliarden Euro frisches Kapital verschaffen. An den Börsen kam dies zunächst nicht gut an und die Aktie brach um rund 20 Prozent ein.

ROUNDUP: Woidke fordert von Tesla Aufklärung zu Arbeitsunfällen und Havarien

POTSDAM/GRÜNHEIDE - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat US-Elektroautobauer Tesla nach einem Bericht über gehäufte Arbeitsunfälle und Umwelt-Havarien zu mehr Transparenz aufgerufen. "Jeder Arbeitsunfall ist einer zuviel. Tesla muss auftretende Probleme beseitigen und mit öffentlichen Vorwürfen transparent umgehen. Sonst wird Vertrauen verspielt", sagte Woidke am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

US-Autogewerkschaft UAW verschärft Streik bei GM und Ford

DETROIT - Im Tarifstreit in der US-Autobranche erhöht die Gewerkschaft UAW den Druck auf General Motors und Ford . Zwei Wochen nach Beginn der Streiks legten Beschäftigte in jeweils einem weiteren Werk der beiden Konzerne die Arbeit nieder. Der dritte amerikanische Autoriese, Stellantis , blieb von der Ausweitung des Arbeitskampfes verschont, da es Fortschritte in den Verhandlungen gegeben habe, wie UAW-Präsident Shawn Fain bekanntgab. Ford-Aktien lagen am Abend in einem freundlichen Markt 0,4 Prozent im Plus, GM-Papiere legten 0,7 Prozent zu. An US-Börsen gehandelte Stellantis-Titel traten auf der Stelle.

Tschechien kauft Gastransport-Netzbetreiber Net4Gas von Allianz-Konsortium

PRAG - Tschechien kauft den Erdgas-Pipeline-Betreiber Net4Gas, der die exklusive Lizenz für den Betrieb des knapp 4000 Kilometer langen Ferngasleitungsnetzes in dem EU-Mitgliedsstaat hält. Ein entsprechender Kaufvertrag sei am Freitag unterzeichnet worden, teilte der mit der Transaktion beauftragte staatliche Stromnetzbetreiber CEPS mit. Ein Konsortium aus Allianz und Borealis Infrastructure hatte Net4Gas vor rund zehn Jahren vom deutschen Energieversorger RWE erworben.



