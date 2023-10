DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/30. September und 01. Oktober 2023

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Fresenius in der Zwickmühle - Keine Dividende wegen Staatshilfe für Helios?

Der Gesundheitskonzern Fresenius steckt womöglich in der Zwickmühle: Wegen der für die Kliniktochter Helios in Anspruch genommenen staatlichen Energiehilfe darf der DAX-Konzern für das Jahr 2023 möglicherweise weder eine Dividende an seine Aktionäre noch Boni an die Manager zahlen. Im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) kritisierte der Fresenius-Vorstandsvorsitzende Michael Sen, der am 1. Oktober seit genau einem Jahr im Amt ist, das Gesetz zur Entlastung der Krankenhäuser von gestiegenen Energiekosten als "komplex und teilweise unklar", was zu erheblichen Auslegungsunsicherheiten führe. "Es gibt jetzt auch eine Prüfbehörde, die vielleicht etwas Licht ins teilweise Dunkle bringen kann", so Sen.

Bafin will nach Postbank-Chaos Aufpasser zur Dt. Bank schicken - Zeitung

Das Kundenchaos bei der Postbank hat laut einem Medienbericht für den Mutterkonzern Deutsche Bank Konsequenzen. Die Finanzaufsicht Bafin wolle einen Sonderbeauftragten entsenden, der die Fortschritte der Bank bei der Behebung ihrer Probleme im Kundenservice überwacht, sagten mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen dem Handelsblatt. Der Sonderaufpasser solle auch überprüfen, ob die Bank dabei den ehrgeizigen Zeitplan einhalte, zu dem sie sich im September der Bafin gegenüber verpflichtet habe. Weder die Bafin, noch die Deutsche Bank wollten sich hierzu gegenüber Dow Jones Newswires auf Anfrage äußern.

VW will bei Elektroautos neue Käuferschichten erreichen

Käufer von Elektroautos können in Zukunft mit deutlich günstigeren Preisen rechnen als noch vor wenigen Wochen. "Der Wettbewerb wird eindeutig intensiver und es gibt mehr Spieler auf dem Markt", sagte VW-Vertriebsvorständin Imelda Labbé der Automobilwoche. Durch Skaleneffekte und neue Technologien seien fallende Preise möglich. Um die Elektromobilität voranzutreiben müsse sie für breitere Käuferschichten eine realistischere Option werden, so Labbé. Wir müssen auch die erreichen, die kein eigenes Haus haben und damit keine sichere Ladeinfrastruktur.

