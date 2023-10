Dynasty Gold: Hochgradiges Gold und gewaltiges Explorationspotenzial

Anzeige / Werbung

Dynasty Gold hat auf Thundercloud deutlich bessere Ergebnisse erbohrt als die Vorbesitzer.

Mit der Golden Repeat Property im US-Bundesstaat Nevada und der Thundercloud Property in der kanadischen Provinz Ontario besitzt Dynasty Gold (TSX.V: GYG, FSE: D5G1, WKN: A2DW87) gleich zwei Projekte, die sich nicht nur in sehr aussichtsreichen Goldregionen befinden, sondern sich durch erfolgreiche Bohrungen bereits als attraktive Ziele bestätigt haben.

Die Golden Repeat Property stellt eine rund 400 Hektar große Liegenschaft innerhalb des Midas Gold Camps in Nevada dar. Das zu 100% eigene Projekt weist epithermale Goldvorkommen mit hohen Gold- und Silbergehalten auf. Die Vorbesitzer haben auf ihm Bohrungen abgeteuft, die Abschnitte mit bis zu 14,78 g/t Gold über eine Länge von 7,6 Meter und 20,17 g/t Gold über eine Länge von 3,05 Meter durchschnitten haben.

Das von zahlreichen produzierenden Minen umgebene Projekt ist bereit zur Durchführung weiterer Bohrungen, denn alle notwendigen Genehmigungen liegen vor und an lohnenden Zielen mangelt es hier nicht.

Herausragende Explorationserfolge auf dem Thundercloud-Projekt

Der Fokus von Dynasty Gold richtet sich aber eindeutig auf das Thundercloud-Projekt im Nordwesten Ontarios. Das Projekt liegt 47 Kilometer südlich der Stadt Dryden und ist Teil des Manitou-Stormy Lake Greenstone Belts.

Dieses 2.250 Hektar große Projekt weist eine Geologie und Struktur auf, die sehr stark an den Timiskaming-Typ im Abitibi-Belt erinnert. Entsprechend groß sind die Erwartungen, die Dynasty Gold an diese Liegenschaft hat. Bislang wurden sie nicht enttäuscht, denn Bohrergebnisse mit bis zu 5,98 g/t Gold über eine Länge von 34,5 Meter oder 8,42 g/t Gold über 73,5 Meter ließen schon in der Vergangenheit aufhorchen.

Auch die jüngsten Bohrerfolge können sich sehen lassen, denn Dynasty Gold konnte die Exploration der Liegenschaft, die sich in die zwei Hauptzonen gliedert, auch in der jüngsten Vergangenheit mit guten Erfolgen weiter fortsetzen. Während die Pelham-Zone den nördlichen Teil des Projekts abdeckt und in Ost-West-Richtung verläuft, deckt die in Nord-Süd-Richtung verlaufende West Contact Zone eher den östlichen Teil der Thundercloud Property ab.

Auf der Pelham-Zone gelang es Dynasty Gold bei den jüngsten Bohrungen, die hochgradige Mineralisierung östlich von Pelham um bis zu 100 Meter erfolgreich zu erweitern. Die ersten Bohrlöcher, die in diesem Teil der Lagerstätte niedergebracht wurden, deuten auf eine lokale Kontinuität der höheren Goldgehalte mit Abschnitten von bis zu 37,2 g/t Gold hin.

Signifikante Untersuchungsergebnisse brachten sowohl das Bohrloch DP23-01 mit 2,67 g/t Gold über 52,8 Meter, einschließlich drei Meter mit einer besonders hohen Vererzung von 19,34 g/t, als auch das Bohrloch DP23-02 mit 1,4 g/t Gold über 51,0 Meter. Sehr ansprechend waren auch die 57,8 Meter mit einem Durchschnittsgehalt von 3,28 g/t Gold, die in Bohrloch DP23-03 durchteuft wurden. Auch hier gab es einen deutlich stärker vererzten Abschnitt mit 10,36 g/t Gold über 6,0 Meter.

Mit diesen Bohrungen konnte Dynasty Gold belegen, dass sich die hochgradigen Abschnitte, die man zuvor schon auf der Pelham-Zone identifiziert hatte, sich um bis zu 100 Meter in östlicher Richtung erweitern lassen. Aktuell gehen die Geologen von Dynasty Gold davon aus, dass diese Lagerstätte noch in alle Richtungen offen ist. Für die Zukunft geplant ist, diese Annahme mit Folgebohrungen zu überprüfen und die Lagerstätte zu erweitern.

Erhebliche Verbesserungen gegenüber den historischen Bohrungen

Weitere Bohrungen auf der Pelham-Zone, über die Mitte September berichtet worden war, brachten Ergebnisse mit 1,17 g/t Gold über 130,5 Meter in Bohrloch DP23-06 und 3,06 g/t Gold über 50 Meter in Bohrloch DP23-05. Sie waren in der Nähe jener Bohrlöcher abgeteuft worden, die im Jahr 2022 niedergebracht worden waren.

Zwei Aspekte sind an dieser Stelle für Dynasty Gold besonders bemerkenswert und ermutigend. Der erste Aspekt ist, dass die eigenen Bohrungen wesentlich erfolgreicher verliefen als die Arbeiten der Vorbesitzer und die neuen Goldgehalte signifikant über den historischen Gehalten lagen.

Der zweite Aspekt betrifft die Ausdehnung der Mineralisierung, denn auf der Basis der aktuell vorliegenden Daten geht Dynasty Gold davon aus, dass die Mineralisierung in der Zone Pelham weit offen ist und sich über einen Kilometer in der Streichlänge und auch in der Tiefe erstrecken könnte.

Damit sind auch gleichzeitig die Aufgaben für die nähere Zukunft umrissen, denn Dynasty Gold muss nun beide hochgradigen Vorkommen sowohl in Oberflächennähe wie auch in der Tiefe weiter abgrenzen, um ihre exakte Ausdehnung zu bestimmen. Als nächstes wird Dynasty Gold daher auf diesem Teil der Lagerstätte Bohrungen ansetzen, die vor allem das Ziel haben, tiefere Abschnitte zu erproben und die Pelham-Zone weiter auszubauen. Wir sind gespannt, ob Dynasty Gold die bisherige Erfolgsserie von sechs Bohrungen, die alle Goldvererzung antrafen, ausbauen kann. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben.

