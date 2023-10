Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4821/ Tamara Albrecht ist Lehrbeauftragte und Vortragende zu den Themen Kapitalmarkt und Sustainable Finance, davor war sie u.a. Managerin bei der OeKB, Bawag und Kommunalkredit. Unsere Terminvereinbarung für den Podcast hat vor ca. einem Monat stattgefunden, als Tamara als Speakerin für ein Seminar der Wiener Börse advertised wurde. Erst in der direkten Vorbereitung wurde mir dann klar, dass Tamara die Frau eines langjährigen Wegbegleiters und Freunds ist. Dementsprechend locker ist der Talk. Wir sprechen über ein Studium an der WU, Interesse an einem Weltbank-Job, Tätigkeiten in der OeKB, Treasury und Portfolio Management in der Bawag mit u.a. CDOs oder Asset Backed Securities. Für die Kommunalkredit hat ...

