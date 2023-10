DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Südkorea findet wegen des Erntedankfestes (Chuseok) kein Börsenhandel statt. In Hongkong pausiert der Handel wegen des Nationalfeiertags.

MONTAG bis FREITAG: In China bleiben die Börsen während der "Goldenen Woche" geschlossen.

DIENSTAG: In Südkorea ruht der Handel wegen des Feiertags "Gründungstag der Nation".

TAGESTHEMA

Wenige Stunden vor einer drohenden Haushaltssperre hat der US-Kongress einen Übergangshaushalt verabschiedet und damit einen sogenannten Shutdown abgewendet. Der Senat stimmte am Samstagabend (Ortszeit) mit breiter Mehrheit für einen zuvor vom Repräsentantenhaus beschlossenen Text, der eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 17. November sicherstellt, aber keine zusätzlichen Ukraine-Hilfen enthält. US-Präsident Joe Biden setzte den Übergangshaushalt kurz vor Ablauf der Frist um Mitternacht (Ortszeit, 06.00 Uhr MESZ) mit seiner Unterschrift in Kraft. Biden forderte den Kongress umgehend nach der Abstimmung im Senat auf, neue Mittel für Kiew in einem separaten Gesetz freizugeben.

Mit dem Senatsvotum mit einer Mehrheit von 88 Ja-Stimmen bei neun Gegenstimmen wurde nur drei Stunden vor Ablauf der entscheidenden Frist eine Haushaltssperre verhindert. Hätten sich Demokraten und Republikaner nicht in letzter Minute geeinigt, wäre um Mitternacht (Ortszeit) zu Beginn des neuen Haushaltsjahres der Shutdown in Kraft getreten. Hunderttausende Staatsbedienstete hätten dann in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt und zahlreiche öffentliche Einrichtungen geschlossen werden müssen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 47,6 1. Veröff.: 48,9 zuvor: 47,9 16:00 Bauausgaben August PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 48,0 Punkte zuvor: 47,6 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.345,00 +0,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.963,25 +0,7% Nikkei-225 31.909,56 +0,2% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi Feiertag Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 7.033,20 -0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zum Start in die neue Woche zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien uneinheitlich. Der Erleichterung darüber, dass ein "Shutdown" in den USA abgewendet wurde, stehen durchwachsene chinesische Konjunkturdaten gegenüber. In China derweil im September die Caixin-Einkaufsmanagerindizes sowohl für die Industrie als auch für den Dienstleistungssektor, wobei beide Indizes aber im Expansionsbereich blieben. Die Börsen in Schanghai und Hongkong sind am Montag allerdings feiertagsbedingt geschlossen. Auch in Seoul wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt. An der Tokioter Börse wird Nikkei-Index leicht gestützt vom Tankan-Bericht der japanischen Notenbank. Die Stimmung unter den großen japanischen Industrieunternehmen hat sich deutlicher aufgehellt als erwartet. Etwas Unterstützung kommt auch von der Währungsseite, denn der Dollar legt nach der Einigung im Ausgabenstreit zum Yen und anderen Währungen zu. Gesucht sind in Tokio Aktien aus dem Auto- und Elektroniksektor. Unter anderem verbessern sich Mitsubishi Motors um 2,5 Prozent und Advantest um 3,4 Prozent. Bankenwerte profitieren von gestiegenen japanischen Anleiherenditen. Die Zehnjahresrendite erreicht den höchsten Stand seit zehn Jahren. Mitsubishi UFJ Financial Group legen um 2,2 Prozent zu. Auf dem australischen Aktienmarkt lasten neben den negatien Vorgaben der Wall Street die enttäuschenden chinesischen Konjunkturdaten, denn China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe wie Kohle. Der Montag ist in Teilen Australiens, darunter auch in Sydney, ein Feiertag. Die Börsen des Landes sind zwar geöffnet, der Handel ist aber dünner als üblich. Aktien von Monadelphous fallen um 1,2 Prozent, nachdem das Unternehmen den Kauf der nicht börsennotierten Ingenieurbaugesellschaft Melchor Contracting angekündigt hat.

US-NACHBÖRSE

Oragenics sprangen um gut 20 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen die Übertragung von Aktiva an Lantern Bioworks bekanntgegeben hatte. Oragenics fließen dadurch 50.000 Dollar in bar zu. Außerdem erhält das Unternehmen das Recht zum Erwerb von 1 Million Lantern-Aktien und 10 Prozent des Gewinns der übertragenen Aktiva in den kommenden zehn Jahren. Natuzzi stiegen um 4,3 Prozent. Der italienische Möbelhersteller, dessen Aktien an der Nyse notiert sind, rechnet mit einer geringeren Nachfrage und plant deshalb Kostensenkungen. Daneben soll die Lieferkette optimiert werden. Für Syndax Pharmaceuticals ging es um gut 15 Prozent aufwärts. Das Unternehmen kündigte für den 2. Oktober die Veröffentlichung von Ergebnissen einer Studie zur Leukämie-Therapie Revumenib an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.507,50 -0,5% -158,84 +1,1% S&P-500 4.288,05 -0,3% -11,65 +11,7% Nasdaq-Comp. 13.219,32 +0,1% 18,05 +26,3% Nasdaq-100 14.715,24 +0,1% 12,48 +34,5% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,066 Mrd 0,896 Mrd Gewinner 1.293 1.995 Verlierer 1.580 900 Unverändert 101 90

Uneinheitlich - Zwar stützten tendenziell die sinkenden Marktzinsen die Aktienkurse, doch drohte ab Sonntag der sogenannte Shutdown, die Schließung von Behörden und staatlichen Einrichtungen, da im Streit um die Staatsausgaben noch immer keine Einigung in Sicht war. Im Fokus standen konjunkturseitig neue Preisdaten aus den USA, die überwiegend wie erwartet ausgefallen waren und von einem nachlassenden Preisauftrieb zeugten. Der Einkaufsmanagerindex Chicago für September ging derweil deutlicher zurück als erwartet, während der September-Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan in zweiter Lesung positiv überraschte. Unter den Einzelwerten legten Nike um 6,7 Prozent zu. Der Sportartikelhersteller hat im ersten Geschäftsquartal trotz Schwäche auf dem Heimatmarkt den Gesamtumsatz gesteigert und mehr verdient als erwartet. Zudem überzeugte der Ausblick. Die Nachricht von der Übernahme durch Wonder Group ließ Blue Apron um rund 135 Prozent haussieren. Apple (+0,3%) ist offenbar mit chinesischen Behörden im Gespräch über seinen App Store. Informanten zufolge haben sich Manager des iPhone-Konzerns in den vergangenen Monaten mit chinesischen Regierungsvertretern getroffen, um neue Regelungen zu diskutieren, die es dem Tech-Konzern verbieten werden, viele der ausländischen Apps in seinem iPhone-App-Store in China anzubieten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,05 -0,8 5,06 63,0 5 Jahre 4,63 +0,7 4,62 62,7 7 Jahre 4,63 -1,7 4,64 65,5 10 Jahre 4,58 +0,9 4,58 70,5 30 Jahre 4,71 +0,7 4,70 74,0

Die Anleiherenditen kamen nach dem jüngsten kräftigen Anstieg teilweise etwas zurück. Anleger dürften aufgrund des attraktiveren Renditeniveaus verstärkt Anleihen gekauft haben, sodass steigende Kurse die Renditen gedrückt haben dürften. Etwas gestützt wurden die Renditen von der Annahme, dass die US-Notenbank das höhere Zinsniveau noch längere Zeit beibehalten werde.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:32 % YTD EUR/USD 1,0566 -0,0% 1,0569 1,0601 -1,3% EUR/JPY 158,23 +0,1% 158,03 157,61 +12,7% EUR/GBP 0,8671 +0,1% 0,8666 0,8658 -2,0% GBP/USD 1,2186 -0,1% 1,2196 1,2247 +0,8% USD/JPY 149,73 +0,1% 149,53 148,69 +14,2% USD/KRW 1.351,80 -0,2% 1.354,49 1.342,51 +7,1% USD/CNY 7,1826 +0,1% 7,1735 7,1632 +4,1% USD/CNH 7,3050 +0,1% 7,3000 7,2831 +5,4% USD/HKD 7,8323 +0,0% 7,8312 7,8288 +0,3% AUD/USD 0,6404 -0,5% 0,6434 0,6480 -6,0% NZD/USD 0,5988 -0,1% 0,5995 0,6031 -5,7% Bitcoin BTC/USD 28.098,01 +3,4% 27.164,79 27.045,71 +69,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab im Sog der sinkenden Anleiherenditen leicht nach, wobei aber der drohende Shutdown in den USA die Abwertung des Greenback bremste. Denn der Dollar dient in Krisenzeiten vielen Anlegern als Fluchtwährung.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 90,96 90,79 +0,2% +0,17 +15,3% Brent/ICE 92,35 92,2 +0,2% +0,15 +13,0%

Gewinnmitnahmen nach dem kräftigen Anstieg in den zurückliegenden Wochen drückten den Preis für die US-Sorte WTI um 1,1 Prozent auf 90,79 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent tendierte kaum verändert.

October 02, 2023 01:33 ET (05:33 GMT)

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.842,66 1.848,63 -0,3% -5,97 +1,0% Silber (Spot) 21,79 22,18 -1,8% -0,39 -9,1% Platin (Spot) 909,48 905,78 +0,4% +3,70 -14,8% Kupfer-Future 3,73 3,74 -0,3% -0,01 -2,2%

Der Goldpreis tendierte schwächer; die Feinunze ermäßigte sich um 0,9 Prozent auf 1.849 Dollar. Marktteilnehmer verwiesen auf die Erwartung weiter steigender Zinsen, die das zinslos gehaltene Edelmetall für Anleger unattraktiv macht, und auf die jüngste Aufwertung des Dollar. Letztere verteuert Gold für Käufer aus anderen Währungsräumen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im September auf 50,6 von 51,0 im August, wie aus den am Sonntag von Caixin und S&P Global veröffentlichten Daten hervorgeht. Trotz des Rückgangs blieb der Index den zweiten Monat über der Wachstum anzeigenden Marke von 50. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, sank im September auf 50,2 von 51,8 im August. Das Ergebnis war das niedrigste in diesem Jahr. Der offizielle chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im September auf 50,2 (August: 49,7), während der Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe im September auf 51,7 (August: 51,0) stieg, wie das Nationale Amt für Statistik am Samstag mitgeteilt hatte.

TANKAN-BERICHT JAPAN

Die Stimmung unter den großen japanischen Großunternehmen hat sich das zweite Mal in Folge verbessert. Wie aus der vierteljährlich veröffentlichten Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht, stieg der Hauptindex für die Stimmung unter den großen Produzenten in den drei Monaten bis Ende September auf plus 9 Punkte von plus 5 Punkten im Juni. Ökonomen hatten mit einem Wert von plus 6 Punkten gerechnet. Der Index gibt den Prozentsatz der Unternehmen an, die die Geschäftslage als günstig bezeichnen, abzüglich derjenigen, die die Lage als ungünstig einstufen.

KFZ-ABSATZ JAPAN

Der Kfz-Absatz stieg im September auf Jahressicht um 12,5 Prozent.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Südkoreas Exporte sind im September den zwölften Monat in Folge geschrumpft. Die Exporte fielen im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent auf 54,66 Milliarden US-Dollar. Die durchschnittliche Markterwartung hatte für September einen Rückgang um 9,5 Prozent vorausgesagt. Die Einfuhren fielen im September gegenüber dem Vorjahr um 16,5 Prozent auf 50,96 Milliarden Dollar, was zu einem Handelsüberschuss von 3,70 Milliarden Dollar führte.

VERBRAUCHERPREISE INDONESIEN

Die Kernverbraucherpreise stiegen im September zum Vorjahr um 2,0 Prozent. Im August war ein Anstieg um 2,18 Prozent verzeichnet worden.

DEUTSCHLAND/CHINA

Deutschland und China streben nach Angaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) einen besseren Zugang für Finanzunternehmen beider Länder auf die gegenseitigen Märkte an. Das schaffe Chancen auf beiden Seiten für mehr verantwortungsvollen Handel und Investitionen.

RATING TÜRKEI

Die Ratingagentur S&P Global hat den Ausblick für die türkische Bonitätsnote auf "Stabil" von "Negativ" geändert, um dem geldpolitischen Kurswechsel der türkischen Notenbank Rechnung zu tragen. Das Rating lautet unverändert "B".

