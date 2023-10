Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nio hat in der vergangenen Woche zum Ende einen weiteren Aufschlag geschafft. Für die Chinesen ging es gleich um 1 % aufwärts (knapp), womit das Wochenplus am Ende auf über 7 % stieg. Dies ist eine erste kleine Abrechnung mit all den Skeptikern, die Nio bereits einen Crash prophezeit haben. Tatsächlich hatte Nio zuvor eine sehr schwache Phase. Hintergrund war die Ankündigung, eine Wandelanleihe zu emittieren. ...

