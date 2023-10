NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram anlässlich eines geplanten Finanzierungspakets von 8,00 auf 4,60 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Obwohl die avisierte Kapitalerhöhung zu einem deutlichen Kursrückgang geführt habe, sollte die Refinanzierung das Vertrauen des Marktes in die Fähigkeit des Sensorenherstellers stärken, seinen Verpflichtungen nachzukommen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sollte die Nachfrageentwicklung ihren Tiefpunkt erreicht haben und sich in den kommenden zwei Jahren bessern./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2023 / 19:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2023 / 19:33 / ET





ISIN: AT0000A18XM4