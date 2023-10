NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando vor Quartalszahlen von 32 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Online-Modehändler dürfte ein weiteres Quartal mit einem rückläufigen Umsatzwachstum verzeichnet haben, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie. Wie schon in den letzten Quartalen erwarte sie jedoch, dass die umgesetzten Investitionen die Gewinnentwicklung stützten, und prognostiziere ein zum Vorjahr unverändertes operatives Ergebnis (Ebit)./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111