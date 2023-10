Rhauderfehn (ots) -In der emotionalen Achterbahn einer toxischen Beziehung kann der freie Fall erschreckend tief sein, und die Gipfelmomente scheinen umso höher und intensiver. Verletzende Worte, ständige Kritik und emotionale Manipulation sind dabei an der Tagesordnung. Betroffene Personen schaffen aber nur schwer den rechtzeitigen Absprung."Toxische Beziehungen sind wie ein langsames Gift, sie bauen sich oft unmerklich auf und hinterlassen dabei eine Spur von emotionalem Chaos. Je früher man eine solche Beziehung erkennt, umso besser findet man den Ausweg", sagt Florian Pohl. Er ist seit über sechs Jahren Beziehungscoach und verrät in diesem Artikel sechs klare Warnzeichen, die auf eine toxische Beziehung hindeuten.1. Ständige Kritik und VorwürfeIn toxischen Beziehungen kommt es häufig zu wiederholter Kritik oder fortwährenden Vorwürfen. Ein Partner äußert negative Meinungen über die Werte, das Aussehen oder die Fähigkeiten des anderen. Dieses Verhalten kann das Selbstwertgefühl des Betroffenen erheblich beeinträchtigen - und dadurch langanhaltende Unsicherheit hervorrufen.2. ManipulationManipulation ist ein auffälliges Warnzeichen, das mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine toxische Beziehung hindeutet. Dabei verdreht der Partner die Realität so geschickt, dass der andere sich schuldig oder verwirrt fühlt. Das kann zu Selbstzweifeln und Unsicherheit führen. Im schlimmsten Fall zweifeln Betroffene an ihrer eigenen Wahrnehmung.3. MachtungleichgewichtIn toxischen Beziehungen besteht oft ein starkes Machtungleichgewicht. Ein Partner strebt ständig nach Kontrolle und Macht in der Beziehung, möchte alles allein entscheiden und spielt sich auf, als könne nur er wichtige Angelegenheiten regeln - während der andere emotional von ihm abhängig wird und sich fast schon wie ein Kind fühlt.4. EgoismusIn toxischen Beziehungen dreht sich alles um einen Partner. Die Bedürfnisse und Wünsche des anderen werden dagegen meist ignoriert. Es fehlt an Kompromissbereitschaft und Empathie, da der egozentrische Partner nur auf die eigenen Belange achtet.5. IdentitätsverlustIn toxischen Beziehungen kann es schwer sein, man selbst zu sein, da man ständig Kompromisse eingehen und sich anpassen muss, um zu vermeiden, dass der Partner mit einem unzufrieden ist. Dadurch verlieren Betroffene nach und nach ihre eigene Identität. Schließlich fügt man sich immerzu den Vorstellungen der toxischen Person. Dadurch entsteht auf lange Sicht ein Gefühl von Unzufriedenheit und Unsichtbarkeit.6. Drohungen und emotionale ErpressungIn toxischen Beziehungen werden oft Drohungen ausgesprochen - sei es nun die Androhung von Liebesentzug oder von Selbstverletzung. Diese Form der emotionalen Erpressung erzeugt Angst und Unsicherheit - und hält den betroffenen Partner so in der Beziehung gefangen.Über Florian Pohl:Ein Sprichwort besagt: "Liebe kennt keine Grenzen, nur den Weg darüber". Nach diesem Motto arbeitet auch Beziehungscoach Florian Pohl, der Menschen zu ihrem Beziehungsglück hilft. Dabei unterstützt er vor allem all jene, die ihren Ex-Partner oder ihre Ex-Partnerin wieder zurückgewinnen möchten, wobei er bei der Person ansetzt, die verlassen wurde. Denn nicht selten sind es blockierende Ängste, Schutzmauern und Selbstschutzfunktionen im Unterbewusstsein der Verlassenen, die eine Rückeroberung unmöglich machen - und zu den falschen Annäherungsmethoden führen. Wer die Blockaden löst, muss hingegen nicht mehr bei dem oder der Ex um eine Chance "betteln", sondern gelangt ganz von selbst wieder zu seinem Liebesglück. Mehr Informationen unter: https://love-repair.de/.Pressekontakt:Love RepairOliver Killisch & Florian PohlE-Mail: hilfe@love-repair.deWebseite: https://love-repair.de/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Love Repair, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171636/5616179