Von Adria Calatayud

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) startet ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Milliarde Euro, nachdem sie die Genehmigung der Europäischen Zentralbank erhalten hat. Die spanische Bank teilte am Montag mit, dass das Rückkaufprogramm, in dessen Rahmen sie bis zu 564,6 Millionen Aktien zurückkaufen will, am Montag beginnen und spätestens im September 2024 enden wird.

October 02, 2023 02:05 ET (06:05 GMT)

