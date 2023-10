Am Freitag pfiffen es die Spatzen schon von den Dächern: Der Münchner Versicherer würde seinen Finanzvorstand an einen Konkurrenten verlieren. Giulio Terzariol stehe vor einem Wechsel zum italienischen Konkurrenten Generali. Am heutigen Montag meldet die Allianz neben der Vertragsverlängerung des Allianz-Chefs Bäte den Abgang von Terzariol.Bei der Generali soll der Italiener Terzariol für das operative Geschäft zuständige Vorstand werden, berichtete die italienische Zeitung La Stampa am Freitag, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...