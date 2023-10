Heute deutet sich für den DAX ein leicht positiver Start an, wobei IG den Leitindex 0,2% höher bei 15.433 Punkten taxierte. Er nähert sich damit der 200-Tage-Linie bei 15.480 Punkten. Nachdem der DAX in der Vorwoche ein Prozent verlor, endete die Erholung am Freitag bei 15.515 Punkten. An der Börse in Japan reagierten Anleger positiv auf die verhinderte US-Regierungsstilllegung durch eine Einigung im Repräsentantenhaus. US-Börsen zeigten Freitag ...

