Auch zum Franken präsentiert sich der Euro mit aktuell 0,9675 kaum bewegt seit Freitagabend, als noch 0,9680 gezahlt wurden.Frankfurt - Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0564 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Sie notiert damit etwas über dem in der Vorwoche markierten Tiefstand seit Januar von knapp 1,05 Dollar. Auch zum Franken präsentiert sich der Euro mit aktuell 0,9675 kaum bewegt seit Freitagabend, als noch 0,9680...

