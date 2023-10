TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die am Montag offenen Aktienmärkte in Fernost haben mehrheitlich moderates Verluste verzeichnet. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen, da es an Impulsen von den feiertagsbedingt geschlossenen Börsen in Festland-China und Hongkong mangelte.

Die Tokioter Börse konnte trotz positiver Konjunkturdaten und der Einigung im US-Haushaltsstreit in letzter Minute ihre zunächst klaren Kursgewinne nicht halten und drehte ins Minus. Der Leitindex Nikkei 225 verlor letztlich 0,3 Prozent auf 31 759,88 Punkte.

Die Stimmung in der japanischen Großindustrie hellte sich das zweite Quartal in Folge auf. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Quartalsumfrage ("Tankan") der japanischen Notenbank hervorgeht, stieg der darin ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionsunternehmen zum September auf plus 9 nach plus 5 Punkten drei Monate zuvor. Das Umfrageergebnis fiel besser aus als von vielen Ökonomen erwartet. Die Stimmung im Dienstleistungssektor verbesserte sich ebenfalls.

Der australische Leitindex S&P ASX 200 schloss 0,2 Prozent tiefer bei 7033,20 Punkten. Dabei hätten schwächere Energie- und Finanzwerte die Kursgewinne bei Bergbau- und Technologietiteln etwas überwogen, hieß es./edh/zb

