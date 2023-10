NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 570 auf 540 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers passte sein Bewertungsmodell für den Billigflieger an die für den 12. Oktober erwarteten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal an. Seine Prognosen für das Vorsteuerergebnis der Geschäftsjahre 2023/24 und 2024/25 habe er reduziert, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2023 / 16:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 01:48 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B7KR2P84