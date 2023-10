Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um den ersten Umsatzrückgang im deutschen Onlinehandel seit 15 Jahren. Außerdem: Was für Berufseinsteiger:innen in Zeiten wirtschaftlicher Krisen wichtig ist und wie ihr den neuen KI-Assistenten in Windows 11 auch in der EU aktivieren könnt. Noch im Frühjahr hatten Ökonom:innen ein Wachstum von 0,3 Prozent prognostiziert. Doch die deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...