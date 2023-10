DJ POLITIK-BLOG/Linnemann und Frei fordern Ampel zu neuem Asyl-Pakt auf

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Linnemann und Frei fordern Ampel zu neuem Asyl-Pakt auf

Wegen der weiter stark steigenden Flüchtlingszahlen fordert die CDU-Spitze die Bundesregierung auf, einen gemeinsamen Asyl-Pakt auf den Weg zu bringen. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung schlagen CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und Unions-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) einen Fünf-Punkte-Plan vor, um die Flüchtlingszahlen zügig deutlich zu senken. So solle die Bundesregierung sofort stationäre Kontrollen an der deutschen Landesgrenze zur Schweiz, zu Polen und der Tschechischen Republik einführen. Linnemann und Frei schlagen demnach außerdem die Einführung von Prepaid-Karten für Asylbewerber vor, mit denen sie unter anderem Nahrungsmittel einkaufen können. Darüber hinaus solle es für ausreisepflichtige Asylbewerber kein Geld mehr geben, sondern nur noch Sachleistungen "in Höhe des absoluten Mindestbedarfs". Asylbewerber ohne Bleibeperspektive sollen "in Transitzonen an der Landesgrenze ein beschleunigtes Verfahren" erhalten.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2023 03:30 ET (07:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.