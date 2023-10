Düsseldorf/Mönchengladbach (ots) -Auf die Plätze, fertig und im Eilmarsch los. 60 Mannschaften aus fünf Nationen traten beim 39. Internationalen Mönchengladbacher Militärwettkampf, kurz IMM, an. Das Rahmenprogramm lockte rund 5000 Besucherinnen und Besucher zum Schloss Rheydt nach Mönchengladbach.Der Internationaler Mönchengladbacher Militärwettkampf ist einer der älteste Vielseitigkeitswettbewerbe in Deutschland! Neben Soldatinnen und Soldaten, Reservistinnen und Reservisten nahmen auch Mannschaften von Blaulichtorganisationen teil. Sie kamen aus Dänemark, Großbritannien, Schweiz, USA und natürlich Deutschland.Rund 240 Teilnehmende gingen am Samstag, 30. September 2023, um 7:30 Uhr in Mönchengladbach an den Start. 15 Stationen mussten bewältigt werden. Knapp sieben Meter hoch ging es auf den Kletterturm, der Seilsteg war ein Balanceakt über dem Wasser, im Schlauchboot war die Zeit der Gegner.Ein Highlight für die Besucherinnen und Besucher: Die Landung des SAR-Hubschraubers und die Vorführung der Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr.Brigadegeneral Hans-Dieter Müller, Kommandeur des Landeskommandos Nordrhein-Westfalen, eröffnete das Rahmenprogramm gemeinsam mit Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Heinrichs.Der Siegerteller für den Gesamtsieger des IMM wird traditionell seit 1984 vom Bundesminister der Verteidigung gestiftet und ging dieses Jahr an die Reservistenkameradschaft Marbach 1.Pressekontakt:Pressestelle Landeskommando Nordrhein-WestfalenGeschäftszimmer: (02 11) 9 59 - 35 21PressestelleLandeskommandoNW@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Territoriales Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170621/5616270