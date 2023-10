Am deutschen Aktienmarkt könnte die jüngste Erholung am Montag einen Dämpfer bekommen. Der DAX wurde am Morgen zeitweise 0,03 Prozent tiefer bei 15.382 Zähler taxiert. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutete sich ebenfalls ein Start knapp im Minus an. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen beeinflussen:1. Durchwachsene Vorgaben von der Wall Street Der Dow Jones -0,47% schloss am Freitag ...

