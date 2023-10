Frankfurt am Main (ots) -- B2C-Vertriebsspezialist Angelo End in den Vorstand des Immobilienfinanzierungsvermittlers Hüttig & Rompf berufen- Bestehende Hüttig & Rompf-Standorte sollen weiter ausgebaut werden, Verdoppelung der Beraterzahl innerhalb von zwei Jahren geplant- Dominic Rompf wird Geschäftsführer der Bilthouse Service GmbH und zukünftig die gesamte IT Operations der Gruppe verantwortenDie Bilthouse-Gruppe verstärkt die Führungsriegen ihrer Konzernmarken und auf Gruppenebene weiter. Anfang Oktober stieß Angelo End als Vorstand zur Hüttig & Rompf AG. End war zuvor 18 Jahre lang in verschiedenen Positionen für die Interhyp AG tätig, zuletzt als Managing Director Privatkundengeschäft. Dabei war der Vertriebsexperte unter anderem für den B2C-Vertrieb in den Niederlassungen verantwortlich. End hatte hier großen Anteil am Auf- und Ausbau der stationären Standorte."Angelo End hat den B2C-Vertrieb in den Interhyp-Niederlassungen mit groß gemacht", sagt Tomas Peeters, CEO der Bilthouse-Gruppe. "Als erfahrener B2C-Vertriebsmanager wird End den Ausbau der bestehenden Hüttig & Rompf-Standorte erfolgreich weiterführen." Innerhalb der nächsten zwei Jahre ist eine Verdoppelung der Beraterzahl vorgesehen. "Auf diese Weise wollen wir die lokale Präsenz und das lokale Potenzial der H&R-Standorte weiter erhöhen und den Ausbau der marktführenden Position in unserem Segment untermauern", Benjamin Papo, Vorstandsvorsitzender der Hüttig & Rompf AG, ergänzt.Dominic Rompf wird als Geschäftsführer in die Bilthouse Service GmbH wechseln. Nachdem er für Hüttig & Rompf den IT-Bereich entwickelt und ausgebaut hat, wird er nun die Verantwortung für den Bereich IT Operations auf Gruppenebene übernehmen.Dominic Rompf ist seit 1998 bei Hüttig & Rompf. Hier entwickelte der gelernte Informatiker unter anderem die Kundenplattform des Unternehmens. Dem Vorstand von Hüttig & Rompf gehörte er seit 2019 an. Seine verantwortungsvollen Führungstätigkeiten wird er nun auf übergeordneter Ebene fortführen.Pressekontakt:Dirk UlmerKerl & Cie KommunikationsberatungTelefon: +49 69 8700 215 19E-Mail: d.ulmer@kerlundcie.deOriginal-Content von: Hüttig & Rompf, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72467/5616314