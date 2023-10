Goldinvest.de: Ex-Goldcorp CEO Rob McEwen hält bald 2,4% strategische Beteiligung an Goliath Resources

Anzeige / Werbung Die Platzierung erfolgt in zwei Tranchen und wurde auf 8,6 Mio USD aufgestockt Der Gründer und frühere Chairman und Chief Executive Officer von Goldcorp, Rob McEwen, wird bald ein strategisches Aktienpaket von 2,4% der Aktien an Goliath Resources Limited (TSX-V: GOT / FSE: B4IF) halten! Wie berichtet, zeichnete McEwen über seine persönliche Holdinggesellschaft 1.000.440 NFT-Einheiten zum Preis von 0,63 $ für insgesamt 1.588.000 Einheiten. Die Platzierung erfolgt in zwei Tranchen und wurde von ursprünglich 5.000.000 $ auf 8.600.000 $ aufgestockt. Der Bruttoerlös der ersten Tranche beläuft sich auf 4.115.616 $ und die zweite und letzte Tranche von bis zu 4.484.384 $ Bruttoerlös soll am oder um den 11. Oktober 2023 abgeschlossen werden. Der größte Aktionär von Goliath, Crescat Capital, hat 500.220 $ für insgesamt 794.000 NFT-Einheiten gezeichnet. Sobald die zweite Tranche abgeschlossen ist, wird Crescat ~18,4 % an Goliath halten. Fazit: Der Einstieg von Rob McEwen bei Goliath Resources sendet ein weithin sichtbares Signal an den Markt: bei Goliath könnte etwas richtig Großes entstehen. Nicht zuletzt die jüngsten Ergebnisse aus der so genannten Golden Gate Feeder Zone auf dem Golddigger Projekt dürften bei der Investitionsentscheidung eine Rolle gespielt haben. McEwen kommt zugute, dass der Kapitalmarkt für Gold-Juniors derzeit äußerst schwierig ist. Bei 0,63 CAD hat er sich einen Einstieg zu einem Aktienpreis gesichert, den Aktionäre schon 2021 gezahlt haben, als nicht einmal ein Bruchteil des Potenzials von Goliath's Golddigger Projekt sichtbar war. Es hat eben schon einen Grund, warum McEwen zu den 100 reichsten Kanadiern zählt. Der aktuelle Kurs von Goliath liegt bei 0,80 CAD, was einem Börsenwert von rund 68 Mio. CAD entspricht. Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Enthaltene Werte: CA38171A2092

