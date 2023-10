Emittent / Herausgeber: Komagene / Schlagwort(e): Expansion/Markteinführung

Die ikonische Street-Food-Sensation Chee Köfte erobert die europäischen Gaumen und wird zum Rivalen des Döners



Der Chee Köfte-Hersteller Komagene wird auf der ANUGA in Köln die türkische Küche präsentieren. " Chee Köfte ist ein wichtiger Konkurrent für Döner in Europa", erklärt der Vorstandsvorsitzende von Komagene. Köln - Chee Köfte, das 4000 Jahre alte kulinarische Juwel, das ursprünglich aus Anatolien stammt und auf Englisch "rohe Fleischbällchen" bedeutet, fordert die Vorherrschaft des Döners in der europäischen Streetfood-Szene heraus. Mit der zunehmenden Beliebtheit von Straßengerichten und dem veganen Konsum in Europa erfährt di e vegane Version von Chee Köfte, die reich an Ballaststoffen ist, einen sprunghaften Anstieg der Verbraucherpräferenz und findet vor allem bei Europäern, die auf der Suche nach köstlichen, gesunden, grünen und pflanzlichen Lebensmitteln sind, Anklang. Derzeit gibt es in Europa über 500 Betriebe, die sich auf dieses kultige Gericht spezialisiert haben, die meisten davon in Deutschland. " Chee Köfte ist ein wichtiger Konkurrent für Döner in Europa", sagt Mevlüt Ceyhun Tekdemir, Vorstandsvorsitzender von Komagene. Europäische Unternehmer, insbesondere türkische, haben ein wachsendes Interesse an der Eröffnung von Cig Kofte-Lokalen bekundet, da es sich um eine völlig natürliche, pflanzliche und faserhaltige Speise handelt. Leckere, nährstoffreiche und erschwingliche Lebensmittel Die Chee Köfte von Komagene werden nach extrem hohen Standards zubereitet. Der in Steinmühlen gemahlene Bulgur wird mit dem berühmten Isot aus Kahramanmaras und 21 verschiedenen anderen Gewürzen vermischt und mit Walnüssen, Mandeln und Haselnüssen verfeinert. Komagene Flavour Base nutzt fortschrittliche Technologie, um Cig Kofte nach traditionellem Geschmack und in traditioneller Konsistenz zu kneten und bietet eine fleischfreie Alternative, die bei Veganern auf der ganzen Welt Anklang findet. Semiha Demiral, stellvertretende Geschäftsführerin von Komagene, betonte die Position des Unternehmens als weltweit anerkannte Marke für Chee Köfte. "Ursprünglich von Einwanderern bevorzugt, die mit diesem Geschmack vertraut waren, ist Cig Kofte nicht länger ein kultureller und ethnischer Geschmack. Es ist ein erschwinglicher und befriedigender Geschmack, der in die Essgewohnheiten der Europäer eingedrungen ist", so Demiral. Komagene wird vom Ekonomist zur führenden Fast-Food-Marke der Türkei erklärt Komagene, das von der türkischen Zeitschrift Ekonomist zur Nummer eins unter den türkischen Fast-Food-Marken gekürt wurde, hat weltweit fast 2.500 Filialen und baut seine Präsenz in Europa weiter aus. Die Marke, die für ihre Einhaltung von Qualitäts- und gesunden Produktionsgrundsätzen bekannt ist, wird auch von mehreren internationalen unabhängigen Organisationen anerkannt und besitzt angesehene Lebensmittelzertifikate wie die GFSI-geprüften BRGC, IFS und FSSC 22000. Komagene wird die türkische Küche auf der ANUGA, der weltgrößten Lebensmittelmesse in Köln, Deutschland, vom 7. bis 11. Oktober präsentieren. Auf der Messe treffen sich rund 10.000 Lebensmittelriesen, und Komagene möchte die Veranstaltung mit seinen köstlichen Aromen bereichern. Diese Teilnahme wird auch Gespräche mit potenziellen Geschäftspartnern über Franchise-Investitionen erleichtern. Über Komagene: Komagene , benannt nach dem antiken Königreich Komagene in der Türkei, wurde vor 17 Jahren gegründet und verfügt heute über 2.137 Franchise-Filialen. Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in der hochmodernen Komagene Flavour Base in Gebze hat, nutzt einen umfangreichen Fuhrpark, darunter neun Hochleistungs-Kühltransporter, um die Produkte von 12 regionalen Lagern in der Türkei an seine Filialen zu liefern. Dies spiegelt das Erbe und die anhaltende Wirkung des namensgebenden Königreichs wider, das für den UNESCO-geschützten "Thron der Götter" auf dem Berg Nemrut bekannt ist. Das charakteristische Produkt Chee Köfte, eine Mischung aus Bulgur, Nüssen und Gewürzen, spiegelt das reiche kulinarische Erbe der Türkei wider und wird von Verbrauchern, die auf der Suche nach abwechslungsreichen und gesunden Lebensmitteln sind, immer beliebter. Kontakt: Muslim Terzi, franchise.europe@komagene.com



