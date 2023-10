Emittent / Herausgeber: HTB Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleihe

HTB Immobilien AG realisiert außerordentlichen Erfolg für Anleger: 112 Prozent Rückfluss in nur 2 Jahren bei 6 Prozent jährlicher Rendite



02.10.2023

HTB Immobilien AG realisiert außerordentlichen Erfolg für Anleger: 112 Prozent Rückfluss in nur 2 Jahren bei 6 Prozent jährlicher Rendite Bremen, 02.10.2023. Die HTB Immobilien AG gab am vergangenen Freitag bekannt, dass sie die HTB Immobilienanleihe 2026 vorzeitig zum 14. November 2023 zurückzahlen wird. Dieser Schritt markiert einen außergewöhnlichen Erfolg für das Unternehmen, da das eingeworbene Kapital äußerst profitabel in geschlossene Immobilienfonds und Immobiliengesellschaften investiert wurde. Prokurist Simon Wiesmann erklärt: "Wir haben das Kapital unserer Anleger äußerst erfolgreich in hochwertige Immobilienprojekte eingebracht. Nach nur zwei Jahren Laufzeit haben wir daher beschlossen, die Inhaber-Schuldverschreibung zu kündigen. Für unsere Anleger:innen bedeutet dies, dass sie neben der Zinszahlung von 4,5% in 2022 und der Zinszahlung von weiteren 4,5% in 2023 nun auch noch eine zusätzliche Vorfälligkeitsvergütung in Höhe von 3% erhalten." Die HTB Immobilien AG analysiert laufend den Immobilienmarkt, insbesondere im Bereich der Anlagemöglichkeiten in Form geschlossener Immobilienfonds (Zweitmarkt) und schließt bei entsprechender Marktsituation die Begebung einer weiteren Immobilienanleihe nicht aus. Simon Wiesmann betont: "Die HTB Immobilienanleihe hat sich damit als äußerst solide Form der Geldanlage erwiesen; unsere Anleger:innen schätzen insbesondere die fixe jährliche Zinsausschüttung und die Sicherheit, welche die HTB Immobilien AG bietet." Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten sind auf der Website des Unternehmens unter www.htb-ag.de verfügbar.



