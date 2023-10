FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1080 (1350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 7400 (7700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 890 (885) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 930 (900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2860 (2770) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 135 (150) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BAE SYSTEMS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1170 (1050) PENCE - CITIGROUP RAISES ANTOFAGASTA TO 'BUY' - PRICE TARGET 1700 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PZ CUSSONS PRICE TARGET TO 220 (227) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES M&G PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'HOLD' - GS PUTS BURBERRY, CENTRICA, BT GROUP ON 'CONV. LIST - DIRECTORS' CUT' - GS PUTS HEINEKEN, PHILIPS, SHELL ON 'CONVICTION LIST - DIRECTORS' CUT' - HSBC CUTS ROBERT WALTERS TO 'HOLD' - PRICE TARGET 405 PENCE - JEFFERIES RAISES PAGEGROUP TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 420 (375) PENCE - JPMORGAN CUTS 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 150 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 540 (570) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS NATWEST TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 310 PENCE - RBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1900 (2200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 250 (275) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 800 (900) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1620 (1720) PENCE - 'BUY'



