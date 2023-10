Tönisvorst / Jerewan (ots) -Das Medikamentenhilfswerk action medeor leistet medizinische Unterstützung in Armenien. Das auf Kinder- und Jugendmedizin spezialisierte ARABKIR Medical Center in Jerewan wandte sich jetzt mit einem Hilferuf an die "Notapotheke der Welt", wie action medeor auch genannt wird. Der Grund: Nach der Militäroffensive in Bergkarabach sind mehr als 100.000 Menschen nach Armenien geflüchtet, die nun dringend Hilfe bei der Unterbringung und medizinischen Versorgung benötigen. "Das führt auch zu einer erheblichen Belastung der Krankenhäuser in Armenien, die nun akut und chronisch Kranke versorgen müssen", berichtet Sid Peruvemba, Vorstandssprecher von action medeor.Die Flüchtlinge aus Bergkarabach, darunter auch viele Kinder, werden derzeit auf verschiedene Regionen verteilt und dort von den örtlichen Krankenhäusern versorgt. Darunter befindet sich auch das ARABKIR Medical Center in Jerewan. "Es werden dort Schmerzmittel, Antibiotika, Spritzen und Kanülen benötigt, um alle kleinen und großen Patienten angemessen behandeln zu können", erläutert Peruvemba. Schon am 20. September verließ eine Sendung per LKW das Medikamentenlager von action medeor in Tönisvorst in Richtung Jerewan, sie soll in den nächsten Tagen dort eintreffen. "Nach dem Hilferuf, den wir jetzt erhalten haben, werden wir nun weitere Unterstützung leisten", so Peruvemba.Seit dem Jahr 2000 unterstützt action medeor das Kinderkrankenhaus in Jerewan regelmäßig mit medizinischem Material und Medikamenten, die in verschiedenen Bereichen wie der Chirurgie, der Intensivstation und der Kinderklinik benötigt werden.Wer die Arbeit von action medeor unterstützen möchte, kann zum Beispiel online spenden unter www.medeor.de. Dort kann man auch seine Adresse für eine Spendenquittung hinterlassen. Es geht aber auch klassisch per Banküberweisung, Spendenkonto DE78 3205 0000 0000 0099 93 bei der Sparkasse Krefeld, Spendenstichwort: "Armenien".Pressekontakt:action medeorDr. Markus Bremersmarkus.bremers@medeor.de02156 / 9788-1780152 / 540 421 56Für Fotoanfragen bitte melden!Original-Content von: action medeor e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31394/5616415