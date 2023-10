EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Fusionen & Übernahmen

ad pepper media International N.V. erwirbt 25,64 Prozent an der solute Holding GmbH & Co. KG und strebt Mehrheitsbeteiligung an



02.10.2023 / 11:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nürnberg, Amsterdam, 02.10.2023 Die ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145), Nürnberg, Amsterdam, ("ad pepper") und sieben Gesellschafter der solute Holding GmbH & Co. KG ("solute"), Hannover, haben heute einen Kaufvertrag über 25,64 Prozent der Anteile an der solute unterzeichnet. Als Gegenleistung werden 1.693.244 neue Aktien der ad pepper ohne Bezugsrechte der derzeitigen Aktionäre gegen Sacheinlage ausgegeben. Die bereits mit ad-hoc Mitteilung vom 04.07.2023 kommunizierte und in Aussicht gestellte Transaktion ist somit - vorbehaltlich des Eintritts üblicher Closing-Bedingungen - erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus beabsichtigt der Vorstand von ad pepper in ergebnisoffene Gespräche mit insgesamt vier weiteren Gesellschaftern der solute einzutreten, die einen Anteil an der Zielgesellschaft von insgesamt 39,07 Prozent repräsentieren und ihre grundsätzliche Verkaufsbereitschaft gegenüber ad pepper signalisiert haben, darunter die Deutsche Tele Medien GmbH ("DTM"), Frankfurt, die insgesamt 29,63 Prozent an der solute hält. Die Gespräche sollen in den kommenden Wochen mit dem Ziel einer Mehrheitsbeteiligung und Vollkonsolidierung der solute in den Konzernabschluss der ad pepper aufgenommen werden. Die etwaige Mehrheitsbeteiligung und Vollkonsolidierung steht überdies noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats von ad pepper sowie der Gremien der solute. Der Erwerb von 25,64 Prozent an solute durch ad pepper, als auch der mögliche Erwerb von weiteren Anteilen an solute, die derzeit von DTM gehalten werden, sind als sogenannte Related Party Transaktionen gem. niederländischen Gesellschaftsrecht einzuordnen. Michael Oschmann, Vorsitzender des Supervisory Board von ad pepper, hält (i) einen indirekten Anteil an ad pepper in Höhe von 46,71 Prozent und (ii) ist mit mehr als 20 Prozent an den veräußernden Gesellschaften hinsichtlich der 25,64 Prozent beteiligt, und (iii) ist mit 47,26 Prozent über mehrere Beteiligungen auch größter Gesellschafter der DTM. Daher hat Michael Oschmann innerhalb des Supervisory Board nicht am Entscheidungsprozess bzgl. des Erwerbs von Anteilen der ad pepper an solute teilgenommen und wird dies auch zukünftig nicht tun. ad pepper und solute betreiben komplementäre Geschäftsmodelle mit ergänzenden technischen Fähigkeiten, Kundenbeziehungen und geografischen Ausrichtungen. Das Ziel der Transaktion ist es, einen dynamischen, innovativen und kapitalkräftigen börsennotierten Marktführer im Bereich Performance Marketing und digitale Marktplätze (price comparison) zu schaffen. Kontakt:

Dr. Jens Körner (CEO)

ad pepper media International N.V.

+49 (0) 911 929057-0

ir@adpepper.com



Ende der Insiderinformation



