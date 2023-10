Berlin/Hannover (ots) -Über drei Jahre wurden 36 Sortenneuheiten der Züchterhäuser Delbard, Kordes, Meilland, NIRP, Pheno Geno Roses, Poulsen und Tantau auf Gesundheit und Gartenwert getestet. Am Ende konnten zehn Sorten die unabhängigen Prüferinnen und Prüfer mit ihrer Widerstandsfähigkeit und Schönheit überzeugen.Insgesamt erhielten zehn Sorten das begehrte Gütezeichen; neun davon sind bereits benannt und größtenteils auch schon im Handel. Die zehnte Sorte wird veröffentlicht, sobald es einen Namen und einen Termin für die Markteinführung gibt.Mit den Beetrosen 'Flamingo®', 'Goldkrone®' (Markteinführung 2026) und 'Mentor®-Rose', den Kletterrosen 'Purple Siluetta®' und 'Romantic Siluetta®' sowie der Kleinstrauchrose 'Simsalabim®' kommen in diesem Jahr gleich sechs der ausgezeichneten Sorten aus dem Hause Kordes. Zwei weitere Sorten, die Beetrosen 'STREET COLOURS® La Grande Motte' und 'Pink CHANTILLY®', stammen von Meilland, während die Kletterrose 'Perennial Domino®' von Tantau gezüchtet wurde.Die prämierten Sorten wurden am 27. September 2023 im Rahmen der 75-Jahr-Feier der ADR auf der BUGA Mannheim der Öffentlichkeit vorgestellt. Neben Festreden von Hajo Hinrichs (Präsident BdB), Elmar Pfülb (BSA) und dem Vorsitzenden des BdB-Fachausschusses Rosen, Wilhelm Alexander Kordes, gab es Fachvorträge rund um die Rose. Moderiert wurde die rundum gelungene Veranstaltung von Klaus Körber (LWG Veitshöchheim).Die ADR-Koordinatorin Dr. Daniela Christ (BSA) stellte die Entwicklung der ADR seit Ihrer Gründung im Jahr 1948 bis heute dar. Thomas Proll (Rosen Kordes) beleuchtete die Errungenschaften der Rosenzüchtung innerhalb des letzten Jahrhunderts. Die Biodiversität im Rosengarten Zweibrücken wurde von Heiko Hübscher anschaulich präsentiert. Abgerundet wurden die Fachvorträge von Prof. Dr. Traud Winkelmann (Leibniz Universität Hannover) mit einem Blick auf aktuelle Forschungsergebnisse zu Rosen auf eigener Wurzel.Hinweis: Bilder in druckfähiger Auflösung senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung (ADR)Die ADR ist ein Arbeitskreis aus Vertretern der elf Prüfgärten, des Bunds deutscher Baumschulen (BdB) e.V. des Bundessortenamtes (BSA), Rosenzüchtern und unabhängigen Experten. Rosensorten, die das ADR-Gütezeichen tragen, wurden zuvor einer strengen Prüfung unterzogen, um den Gartenwert von Rosenneuheiten zu bewerten, wobei die Blattgesundheit höchste Bedeutung hat.Weitere Informationen unter: www.adr-rose.deErgänzende Informationen zu den ADR-Rosen 2023Flamingo®- kompakt aufrechter Wuchs- roter Neuaustrieb, ansonsten dunkelgrünes, stark glänzendes Blatt- die trichterförmigen, halbgefüllten Blüten zeigen eine ganz besondere Farbe: leuchtend rosa bis orange mit gelbem Zentrum- die gelben Staubgefäße ziehen viele Insekten an- starker Durchtrieb nach dem Sommerschnitt und ebenso starker zweiter Flor- gute Selbstreinigung- dicke Hagebutten bilden Schmuck im Herbst/WinterGoldkrone®- breitbuschiger Wuchs- glänzendes, dunkelgrünes Blatt, wobei der dunkelrote Neuaustrieb einen harmonischen Kontrast bildet- die sonnenblumengelben Blüten halten die Farbe gut und verblassen erst spät zu cremeweiß.- die leuchtenden Blüten ziehen viele Insekten an- gute Selbstreinigung- starker HagebuttenansatzMentor®-Rose- halbaufrechter bis buschiger Wuchs- Neuaustrieb mit attraktiver roter Bestachelung- die cremeweißen Blüten, dunkelroten Triebe und das dunkelgrüne, leicht glänzende Laub sorgen für ein ganz besonderes Farbspiel- edelrosentypische, gelbliche Knospen öffnen sich zu halbgefüllten, gewellten Schalenblüten, die sich dem Betrachter entgegen neigen- die auffallenden Staubgefäße sind nicht nur für Insekten attraktiv- die Blüten verströmen einen leichten Duft- keine HagebuttenbildungPerennial Domino®- Rambler mit sehr starke Wüchsigkeit- schon kurz nach der Pflanzung erreicht die Sorte beeindruckende Höhen- sie neigt nicht zum Verkahlen im unteren Bereich- mittelgrüne, verhältnismäßig kleine Blätter, leicht glänzend- sehr hohe Blattgesundheit bis in den späten Herbst- zeigt beim ersten Flor ein berauschendes Blütenmeer mit sehr guter Fernwirkung- die locker gefüllten purpurroten Blüten ziehen viele Insekten an- die kleinen Einzelblüten stehen in dichten Dolden und zeichnen sich durch ihre besondere Form aus- sehr gute Selbstreinigung- Selbst nach starkem Rückschnitt bildet die Sorte keinen überzeugenden zweiten Flor aus. Viele kleine Hagebutten sorgen jedoch für einen schönen Schmuck im Garten, wenn auf den Rückschnitt nach der Blüte verzichtet wird.Pink CHANTILLY®- locker buschiger Wuchs- leicht glänzendes, mittelgrünes Laub- märchenhafte Rose, die durch die starke Zipfelbildung an den Kelchblättern besonders romantisch wirkt- überreiche Blütenfülle in lockeren Dolden- die halbgefüllten Schalenblüten zeigen sich zur Aufblüte in Rosa mit auffallendem gelben Basisfleck- später verblassen die Blüten in einem sehr harmonischen Farbspiel von bläulich rosa bis weiß- sehr gute Hitzetoleranz der Blüten- keine HagebuttenbildungPurple Siluetta®- Rambler-Rose- glänzendes, mittelgrünes Blatt und geringe Bestachelung- die leicht duftenden, purpurrosa-farbenen Blüten stehen in dichten Dolden- auffallende gelbe Staubgefäße sowie die gelbgrüne Narbe bilden einen tollen Kontrast und ziehen Insekten an- die Sorte zeigt einen starken ersten Flor und sehr gute Selbstreinigung- trotz Rückschnitt bleibt der zweite Flor meist schwach- verzichtet man auf den Rückschnitt, bilden die Pflanzen viele kleine Hagebutten aus, wodurch die Zierwirkung lange erhalten bleibtRomantic Siluetta®- Rambler mit langen, biegsamen Trieben- guter Pflanzenaufbau- mittelgrünes, glänzendes Blatt- junge, dunkelrote Triebe bilden einen harmonischen Kontrast zur Blüte- relativ große gefüllte Blüten stehen in dichten Dolden- Farbspiel in Pastelltönen: rosaviolett, hellrosa bis strahlend weiß- je nach Tag und Witterung ist ein leichter bis mittlerer, sehr angenehmer Duft wahrnehmbar- starker erster Flor mit etwas schwächerem FolgeflorSimsalabim®- absoluter Hingucker von nah und fern- aufrechter Wuchs- das stark glänzende, dunkelgrüne Laub weist eine sehr hohe Blattgesundheit bis in den Spätherbst auf- rötlicher Neuaustrieb- jede der ungefüllten Blüten ist einzigartig und weist rot-weiße Streifen und Sprenkel auf- sehr beliebt bei Insekten- sehr starke HagebuttenbildungSTREET COLOURS® La Grande Motte- breit buschiger Wuchs- Neuaustrieb mit rötlichen Blatträndern, ansonsten glänzendes, mittelgrünes Blatt- halbgefüllte, zunächst gelblich weiße, später rein weiße Blüten- die gelben Staubgefäße ziehen viele unterschiedliche Insekten an- sehr gut für Beeteinfassungen geeignet, bildet wahre Blütenteppiche aus- zwei sehr starke Flore, wobei man sich fragt, wie die Pflanzen überhaupt noch Photosynthese betreiben können, da zur Blütezeit fast keine Blätter mehr sichtbar sind.Pressekontakt:Jana ZielsdorfLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030-240 86 99-24zielsdorf@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126784/5616463