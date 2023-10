DJ Ministerium: Bei Rüstungsexportgenehmigungen Hauptempfänger Ukraine

BERLIN (Dow Jones)--In den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 wurden nach vorläufigen Zahlen Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern im Wert von rund 8,76 Milliarden Euro erteilt. Wie das Bundeswirtschaftsministerium weiter mitteilte, entfielen davon 4,3 Milliarden Euro auf Kriegswaffen und 4,46 Milliarden Euro auf sonstige Rüstungsgüter. Hauptempfängerland sei die Ukraine mit 3,3 Milliarden Euro. Die Genehmigungen für EU-/Nato- und Nato-gleichgestellte Länder sowie die Ukraine und Südkorea hätten mit 7,9 Milliarden Euro erneut rund 90 Prozent des Gesamtwerts aller erteilten Einzelgenehmigungen ausgemacht und entfielen damit auf Bündnis- und enge Partnerländer.

Im Vergleichszeitraum 2022 betrug der Gesamtwert laut den Angaben 5,64 Milliarden Euro, auf die Ukraine entfielen 775 Millionen Euro. "Die fortwährende Unterstützung Deutschlands für die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung gegen den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg zeigt sich weiter deutlich in den Genehmigungswerten der Rüstungsexporte", so Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold. Sicherheitspolitisch sei es zudem unabdingbar, "die Zusammenarbeit mit unseren Bündnis- und Wertepartnern zu intensivieren und Genehmigungsprozesse zu beschleunigen". Genehmigungen für enge Partnerländer würden daher seit Monatsbeginn konzentriert in Form sogenannter Allgemeingenehmigungen erteilt, sofern die Güter nicht für den Reexport bestimmt seien.

