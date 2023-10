Head of Banking übernimmt neue Aufgaben

Earnix, der globale Anbieter von intelligenten, modularen SaaS-Lösungen für Versicherer und Banken, gab heute die Ernennung von Be'eri Mart zum Chief Product Officer von Earnix bekannt.

Mit 20 Jahren Praxis in der Finanzdienstleistungsbranche verfügt Be'eri über weitreichende Erfahrung in der Entwicklung und Leitung von Produktmanagementteams, stets mit Blick auf intelligente Innovationen. Er hatte während seiner Laufbahn zahlreiche Führungspositionen in den Bereichen Produktdesign sowie Forschung und Entwicklung inne. In seiner Zeit bei NICE und NICE Actimize war er als Director of Product Management und R&D Group Manager tätig.

"Be'eri Mart ist bestens geeignet, die Produktstrategie bei Earnix zu leiten. Angesichts der immer anspruchsvolleren Kundenbedürfnisse kommt ihm seine umfangreiche Erfahrung bei der Verknüpfung von KI-Innovationen mit den Bedürfnissen des Finanzdienstleistungsmarktes zugute", so Robin Gilthorpe, Chief Executive Officer, Earnix. "Mit dieser Entscheidung sorgen wir dafür, dass unsere Kunden die Lösungen erhalten, die sie heute und in Zukunft benötigen."

"Meine Leidenschaft für die Anwendung von Technologien zur Unterstützung weltweit tätiger Unternehmen bei der Transformation ihrer Kundenbeziehungen und der Anpassung ihrer Angebote an die aktuellen Marktbedingungen bestimmt seit langem mein Handeln", so Be'eri Mart, Chief Product Officer, Earnix. "Wie die Trends zeigen, müssen Finanzdienstleistungsunternehmen auf die Herausforderungen vorbereitet sein, die durch den zunehmenden Wettbewerb, den demografischen Wandel und die sich weiterentwickelnden Vorschriften entstehen. Ich freue mich darauf, dafür zu sorgen, dass Earnix schneller Lösungen für diesen wichtigen globalen Markt bereitstellt."

Be'eri Mart wird weiterhin die globalen Bankinitiativen des Unternehmens leiten.

Über Earnix

In den Bereichen Preisgestaltung, Rating, Underwriting, Produktanpassung und Telematik ist Earnix der Branchenführer für unternehmenskritische und cloudbasierte intelligente Lösungen. Diese vollständig integrierten Lösungen bieten extrem schnelle Investitionsrenditen und sollen den Betrieb internationaler Versicherer und Banken revolutionieren, indem sie Werte aus allen Bereichen des Unternehmens freisetzen. Seit 2001 ist das Unternehmen innovativ für Versicherungen und Banken tätig und betreut Kunden in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten mit Standorten in Amerika, Europa, in der Region Asien-Pazifik und in Israel.

