Unterföhring (ots) -Berlin ist schön! Am gestrigen Sonntag starteten die Dreharbeiten von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" in der Hauptstadt. Wunderbare Neuerung: Zur neuen Staffel der erfolgreichen ProSieben-Show lud Heidi Klum alle Menschen ab 18 Jahren ein. Dabei spielte es für die Bewerbung keine Rolle, welchem Geschlecht sich die Bewerber:innen zugehörig fühlen.Bei einem offenen Casting entscheidet Heidi Klum, wer mit auf große "Germany's Next Topmodel"-Reise geht.Ab Frühjahr 2024 heißt es dann auf ProSieben: Wer wird "Germany's Next Topmodel" 2024?Pressekontakt:Tina Land, Moritz LügeringCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1171email: tina.land@seven.one, moritz.luegering@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5616616