Vancouver, British Columbia, 2. Oktober 2023 / IRW-Press / (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation (das "Unternehmen" oder "EMX") freut sich, über aktuelle Entwicklungen aus dem Royalty-Konzessionsgebiet Hardshell von EMX zu berichten, das Teil des Projekts Hermosa von South32 Limited (ASX, LSE, JSE: S32) ("South32") im Südosten von Arizona ist. Zu den jüngsten Bohrergebnissen aus dem Prospektionsgebiet Peake, das teilweise von der Hardshell-Lizenzgebühr abgedeckt wird, gehören 139 Meter (1.302,7-1.441,7 m) mit durchschnittlich 1,88 % Kupfer, 0,51 % Blei, 0,34 % Zink und 52 g/t Silber, einschließlich eines Teilabschnitts von 58,2 Metern mit durchschnittlich 3,1 % Kupfer, 0,6 % Blei, 0,24 % Zink, 74 g/t Silber und 0,015 % Molybdän (wahre Mächtigkeit nicht bekannt), in Bohrloch HDS-813, welches der bis dato beste gemeldete Abschnitt ist#_edn1. EMX hält eine 2%ige NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return Royalty) auf Hardshell, die weder gedeckelt noch Gegenstand eines Buy Down ist.

Das Projekt Hermosa von South32 umfasst a) das polymetallische (Zn-Pb-Ag) Erschließungsprojekt Taylor nördlich von Hardshell, welches eine Karbonatverdrängungslagerstätte ("CRD") beherbergt, die sich in Richtung des Royalty-Gebietes von EMX ausdehnt, b) das Cu-Pb-Zn-Ag-Skarn-Prospektionsgebiet Peake, das derzeit größtenteils durch das Royalty-Gebiet von EMX abgedeckt ist, sowie c) die Mangan-Manto-Lagerstätte Clark östlich des Royalty-Gebietes.

Zusätzlich zu den ermutigenden Bohrergebnissen bei Peake meldete South32 vor kurzem weitere Fortschritte, darunter die Ernennung von Hermosa zum ersten Bergbauprojekt, das vom US Federal Permitting Improvement Steering Council den FAST-41-Status erhielt, um das Potenzial zur Versorgung mit ausgewiesenen kritischen Mineralen (d.h. Zink und Mangan) zu fördern, sowie eine aktualisierte JORC-konforme Mineralressourcenschätzung für Taylor zur Unterstützung der laufenden Machbarkeitsarbeiten. Obwohl Taylor (und Clark) außerhalb der Grenzen des Royalty-Konzessionsgebiets von EMX liegen, bedingt die allgemeine Höffigkeit des Projekts Hermosa eine Investition von 23 Mio. US$ in Explorationsarbeiten, um vorrangige Ziele zu erproben, einschließlich weiterer Bohrungen bei Peake und anderen Prospektionsgebieten.[2]

Die Hardshell-Lizenzgebühr von EMX wurde von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Bronco Creek Exploration Inc. ("BCE") des Unternehmens organisch generiert. BCE erkannte die Alterations- und Mineralisierungszonenmuster innerhalb des Gebiets und steckte aussichtsreiches offenes Gelände ab. Hardshell wurde im Jahr 2015 für eine einbehaltene NSR-Lizenzgebühr von 2 % in Option vergeben. Das Projekt Hermosa, einschließlich Hardshell, wurde anschließend im Jahr 2018 von South32 erworben. South32 hat Hermosa seitdem kontinuierlich weiterentwickelt, wozu auch die Stepout-Explorationsbohrungen gehören, die Peake abgegrenzt haben. Die Entdeckung von Mineralisierung bei Peake unterstreicht die Entdeckungsmöglichkeiten innerhalb des Royalty-Konzessionsgebiets Hardshell von EMX.

Erörterung der Bohrergebnisse. Die Bohrungen von South32 bei Peake beschreiben eine Reihe von geschichteten Horizonten, die eine allgemeine Neigung von 30 Grad nach Nordwesten aufweisen und eine eingesprengte bis halbmassive Sulfidmineralisierung beherbergen. Laut South32 "weisen die oberen und unteren Bereiche der Horizonte eine polymetallische Mineralisierung auf, wobei die zentrale Komponente von Kupfersulfiden, vorwiegend Chalkopyrit, dominiert wird. Die Mineralisierung innerhalb des Schichtenprofils ist etwa 130 m mächtig und erstreckt sich über eine Streichlänge von etwa 450 m und eine Breite von 300 m."

Das Prospektionsgebiet Peake ist derzeit durch 17 Diamantbohrlöcher abgegrenzt, wobei die Abschnitte der jüngsten vier Bohrlöcher in Tabelle 1 zusammengefasst sind und die vorherigen 13 Bohrlöcher in der Pressemeldung von EMX vom 21. Juni 2022 gemeldet wurden. Die jüngsten Abschnitte in Tabelle 1 wurden von South32 mit einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % Kupfer gemeldet, was das frühe Stadium der Exploration und Bewertung des Prospektionsgebiets Peake widerspiegelt.

Tabelle 1. Jüngste Bohrabschnitte bei Peake auf dem Royalty-Konzessionsgebiet Hardshell von EMX. Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Zn % Pb % Ag g/t Cu % Mo % CuÄq % HDS-810 Kein nennenswerter Abschnitt HDS-813 1302,7 1441,7 139,0 0,34 0,51 52,0 1,88 - 2,49 einschl. 1333,8 1392,0 58,2 0,24 0,60 74,0 3,10 0,015 3,84 1381,0 1390,5 9,4 0,07 0,19 94,0 5,40 - 6,11 1454,5 1458,6 4,1 0,82 0,61 66,0 0,31 - 1,23 HDS-814 1192,7 1545,6 353,0 0,10 0,20 12,1 0,28 - 0,45 einschl. 1242,4 1268,0 25,6 0,00 0,00 14,3 0,70 - 0,8 1279,2 1294,8 15,5 0,00 0,10 8,4 0,39 - 0,47 1302,4 1312,2 9,8 0,10 0,20 9,9 0,33 - 0,48 1315,8 1326,8 11,0 0,20 0,70 19,3 0,60 - 0,97 1388,4 1399,8 11,4 0,40 1,00 18,5 0,56 - 1,08 1408,5 1418,5 10,1 0,20 0,40 11,8 0,40 - 0,65 1442,3 1476,8 34,4 0,50 0,50 17,3 0,35 - 0,78 1526,1 1539,5 13,4 0,20 0,30 42,2 0,43 - 0,87 HDS-815 Kein nennenswerter Abschnitt Von South32 gemeldete Abschnitte mit einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % Cu, wie von EMX zusammengefasst. Wahre Mächtigkeiten werden nicht gemeldet. CuÄq (%) = Cu% + 0,3965*Zn% + 0,2331*Pb% + 0,0068*Ag g/t. Es wird eine durchschnittliche abbauwürdig metallurgische Gewinnung von 90 % für Zn, 91 % für Pb, 81 % für Ag und 80 % für Cu angenommen. Die angenommenen Metallpreise entsprechen den langfristigen Konsenspreisen von South32 für das Quartal April 2023. Siehe South32-Pressemeldung vom 24. Juli 2023.

Abbildung 1. Bohrungen bei Peake und mineralisierter Bereich mit den Grenzen des Royalty-Konzessionsgebiets Hardshell von EMX sowie die mineralisierten Bereiche bei Taylor und Clark. Abbildung geändert von Abbildung 5 der Pressemeldung von South32 vom 24. Juli 2023.

Abbildung 2. Querschnitt Blickrichtung Osten (2.000 m breit), der die Bohrungen von South32 bei Peake und die mineralisierten Bereiche sowie die mineralisierten Bereiche bei Taylor und Clark zeigt (siehe Abbildung 1 für die Querschnittslinie A-A'). Abbildung geändert von Abbildung 6 der Pressemeldung von South32 vom 24. Juli 2023.

Überblick über das Projekt Hermosa und das Royalty-Konzessionsgebiet Hardshell. Das Projekt Hermosa von South32, das sich im Bergbaubezirk Patagonia im Südosten von Arizona befindet, umfasst CRD-Sulfid- (d.h. Taylor) und Oxid-Manto- (d.h. Clark) -Lagerstätten (die nicht durch die Hardshell-Lizenzgebühr von EMX abgedeckt sind) sowie das Skarn-Prospektionsgebiet Peake (teilweise durch die Hardshell-Lizenzgebühr von EMX abgedeckt). Das Konzessionsgebiet Hardshell von EMX mit einer NSR-Lizenzgebühr von 2 % besteht aus 16 unpatentierten Federal Lode Mining Claims. South32 hat erklärt, dass es (siehe "Financial Results and Outlook Year Ended 30 June 2023" und Pressemeldung vom 24. Juli 2023) das Explorationspotenzial von Peake, das in mehrere Richtungen offen ist, weiterverfolgt.

Die laufende Erkundung des Prospektionsgebietes Peake durch South32 birgt das Potenzial, den Wert des unternehmenseigenen Royalty-Konzessionsgebiets Hardshell erheblich zu steigern. EMX freut sich auf die weiteren Explorationserfolge von South32 bei Hardshell sowie dem größeren Projekt Hermosa.

Kommentare zu angrenzenden und naheliegenden Konzessionsgebieten. Die angrenzenden und naheliegenden Konzessionsgebiete, zu denen die Lagerstätten Taylor und Clark gehören, bilden den geologischen Kontext für das Prospektionsgebiet Peake, das teilweise vom Royalty-Claim-Block Hardshell von EMX abgedeckt wird. Dies ist jedoch nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass der Royalty-Claim-Block Hardshell ähnliche Mineralisierungstypen oder -tonnagen wie die Lagerstätte Taylor oder eine ähnliche Mineralisierung wie die Lagerstätte Clark aufweist.

Qualifizierter Sachverständiger. Michael P. Sheehan, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde und als Mitarbeiter des Unternehmens die Veröffentlichung der Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "EMX" sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "6E9" notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

