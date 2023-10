© Foto: Andy Kropa - picture alliance/AP Images



Selbst ein Investor wie Warren Buffett macht Fehler. Besonders häufig lag er bei Technologieaktien daneben. Doch seine Reaktion ließ nie lange auf sich warten. Dienstagmorgen erscheint Teil zwei von Buffetts Fehlern.

Warren Buffett ist wohl der berühmteste Investor aller Zeiten, und eine Eigenschaft, die ihm zu dieser Position verholfen hat, ist die Tatsache, dass er sich nicht scheut, Fehler zuzugeben.

Der 93-jährige Value-Investor hat in den letzten drei Wochen seine HP-Beteiligung reduziert, was einige zu Spekulationen veranlasst hat, er werde das gesamte Engagement an dem Laptop- und Druckerhersteller abstoßen. Das "Orakel von Omaha" wird vielleicht eines Tages erklären, warum er verkauft hat, aber zumindest HP ist ein Beispiel dafür, dass nicht alle seine Investitionen in die Technologiebranche so gut gelaufen sind wie Apple.

Ein Bekenntnis falsch gelegen zu haben lieferte Buffett in einem Interview im Jahr 2017, als er seine Fehlinvestition in IBM eingestand. "Ich habe mich in meiner ursprünglichen Analyse geirrt", sagte Buffett damals. "Ich dachte, dass die Aussichten für [IBM] in den nächsten fünf oder sechs Jahren besser sein würden." Mittlerweile habe er jedoch eingesehen, dass er einen Fehler gemacht habe. "Ich weiß immer noch nicht so viel über die Zukunft, aber ich fühle mich sicherer, wenn ich mir ein Unternehmen wie Apple ansehe, als wenn ich mir jetzt IBM ansehe."

In den Jahren nach dem Verkauf von IBM erhöhte Buffett den Anteil von Berkshire an Apple drastisch und wurde so zum größten Aktionär außerhalb von Index- und börsengehandelten Fondsanbietern. Ende Juni war der Apple-Anteil von Berkshire mehr als 177 Milliarden US-Dollar wert und machte damit fast die Hälfte des gesamten Aktienportfolios von Berkshire aus.

Im Jahr 2018 kaufte Buffett Aktien des Cloud-Unternehmens Oracle, nur um die Beteiligung innerhalb von drei Monaten wieder zu verkaufen. Zur Erklärung sagte Buffett, er habe nicht genau verstanden, wohin sich die Cloud entwickele, insbesondere nach seinen Erfahrungen mit IBM.

In jüngster Zeit hat der Star-Investor einer vier Milliarden US-Dollar schwere Position in Taiwan Semiconductor aufgebaut und ist wieder komplett ausgestiegen. Buffett begründete den raschen Umschwung mit den politischen Unwägbarkeiten.

Im Laufe der Jahre hat der Schüler von Ben Graham auch sein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass er einige der großen Tech-Namen nicht gekauft habe, obwohl er deren Aktienkurse explodieren sah.

Er sagte, er habe es "vermasselt", als er nicht frühzeitig in Google investierte, obwohl er das Werbepotenzial des Unternehmens kannte. Berkshires Autoversicherungssparte Geico war ein früher Kunde von Google und zahlte der Suchmaschine jedes Mal zehn US-Dollar, wenn jemand auf die damalige Anzeige klickte.

Buffett gab auch zu, dass es ein Fehler war, nicht schon früh in Amazon investiert zu haben, da er die Genialität des Gründers Jeff Bezos unterschätzt habe. "Ich war zu dumm, um das zu erkennen. Ich habe nicht geglaubt, dass [Bezos] in diesem Ausmaß erfolgreich sein könnte", sagte Buffett 2017 und fügte hinzu, dass er "die Brillanz der Ausführung wirklich unterschätzt hat". Der Investor gab bescheiden zu, dass er und sein Partner Charlie Munger "eine Menge Dinge übersehen, und wir werden das auch weiterhin tun."

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion

