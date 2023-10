Hai Robotics ("Hai"), Pionier und Marktführer bei Autonomous Case-Handling-Robotern (ACR), gab heute die Einführung des weltweit ersten Teleskop-Greiferhaken-ACR, des HaiPick A42T-E2, und des HaiPick System 3 bekannt: zwei neue Innovationen, die auf die Kundenbedürfnisse nach höherer Lagerdichte und Leistung bei geringerer Lagerfläche eingehen. Der Teleskop-Greiferhaken ACR kann in das HaiPick System 3 integriert werden, wodurch eine Verbindung geschaffen wird, die eine höhere Leistung bei gleichzeitig höherer Lagerdichte ermöglicht.

Der HaiPick A42T-E2 ausgestattet mit der ChainPick-Technologie verfügt über einen Greifhaken mit einer Kommissioniergeschwindigkeit von 2,7 Sekunden und kann daher einen Behälter nach dem anderen ziehen. Diese ChainPick-Technologie ist der Schlüssel zu einer Lagerkapazität von bis zu fünf Behältern, die kürzere Kommissionier- und Einlagerungszeiten ermöglicht, um den Arbeitsablauf von der Ware zur Person weiter zu optimieren. Der horizontale Platz zwischen den Behältern kann um 60 reduziert werden, sodass im hinteren Bereich keine Lücke entsteht und die vorhandene Lagerfläche optimal genutzt wird. Unternehmen erhalten außerdem maßgeschneiderte Lösungen, mit denen eine Skalierung möglich ist, sodass sie ihren Wettbewerbsvorteil ohne Einschränkung ihrer finanziellen Flexibilität halten und dennoch Kosteneffizienz erreichen können.

"Unternehmen kämpfen heute nicht nur um die Optimierung ihrer Lagerflächen, sondern auch um ein Gleichgewicht zwischen Automatisierung und Raum für Wachstum", so Peter Guan, General Manager bei Hai Robotics EMEA. "Wir freuen uns sehr über die Einführung des HaiPick A42T-E2. Dieses Projekt ist Ausdruck unseres Engagements für die Bereitstellung intelligenter, flexibler und effizienter Lösungen für die moderne Lagerhaltung, wobei wir die wachsenden und dynamischen Anforderungen dieses Markts auf globaler Ebene im Auge behalten."

Das HaiPick System 3 hingegen ist die neueste Lösung im Hai-Portfolio, die eine ultrahohe Lagerdichte von bis zu 50 Behältern/? ermöglicht und die Arbeitseffizienz um das Sechsfache steigert. Das HaiPick System 3 ist ein hochgradig standardisiertes System, das die teleskopischen Greiferhaken ACR von Hai und die autonomen mobilen Roboter (AMR) Fast-Transit K50 enthält, die mit einer Geschwindigkeit von 4m/s arbeiten. Das HaiPick System 3 ermöglicht eine schnelle Bereitstellung und effiziente Zusammenarbeit zwischen ACR und AMR: Während die ACRs die Behälter von oben nach unten in den Regalen transportieren, transportieren die AMRs die Behälter mit hoher Geschwindigkeit zwischen den Regalen und dem Arbeitsplatz. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung eine Regalerweiterung um bis zu fünf tiefe Konfigurationen durch den Einsatz des teleskopischen Greiferhakens ACR mit einer maximalen Kommissionierhöhe von bis zu 10 Metern.

"Das HaiPick System 3 ist eine leistungsstarke und flexible Lösung, die mit den Unternehmen wachsen kann, um eine sofortige Kundenzufriedenheit zu erreichen", fügt Guan hinzu. "In Kombination mit dem ACR-Teleskopgreifer können Lagerhäuser sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich, z. B. in der 3PL- und Bekleidungsindustrie, ein neues Niveau an Leistungseffizienz und ROI erreichen."

Davide Tuzi, Country Manager für Italien bei Hai Robotics, wird in der nächsten Folge des HaiPulse-Webinars weitere Einzelheiten erläutern. In der Sonderausgabe, die am 20. Oktober um 9:30 Uhr (MEZ) ausgestrahlt wird, werden diese beiden Innovationen eingehend analysiert. Melden Sie sich für dieses Webinar hier an.

