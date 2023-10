DJ IPO/Birkenstock will an der NYSE bis zu 1,6 Mrd USD einsammeln

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schuhhersteller Birkenstock will mit seinem geplanten Börsengang in New York bis zu rund 1,6 Milliarden US-Dollar einsammeln. Insgesamt 32.258.064 Stammaktien will das Unternehmen bei dem Gang aufs Parkett der New York Stock Exchange (NYSE) zur Zeichnung anbieten, wie die Birkenstock Holding Limited mitteilte. Der Angebotspreis werde voraussichtlich zwischen 44 und 49 Dollar pro Aktie liegen. Damit könnten dem vor allem für seine Sandalen bekannten deutschen Unternehmen 1,42 Milliarden und 1,58 Milliarden Dollar in die Kasse fließen.

Von der geplanten Emission bietet Birkenstock selbst rund 10,8 Millionen Aktien an, die restlichen rund 21,5 Millionen Aktien verkauft die Private-Equity-Firma L Catterton, hinter der der Luxusmodekonzern LVMH steht. Die Birkenstock Holding hatte den IPO bei der US-Börsenaufsicht SEC im September beantragt. Die Börsennotierung soll an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol BIRK erfolgen.

Begleitet werde der Börsengang von den Banken Goldman Sachs, J.P. Morgan und Morgan Stanley als Lead Manager. Als Bookrunner fungieren den weiteren Angaben nach BofA Securities, Citigroup, Evercore ISI, Jefferies, UBS Investment Bank, BNP Paribas, Bernstein und HSBC.

