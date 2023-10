Die jährlich wiederkehrenden Sorgen um einen Shutdown der US-Regierung ist mal wieder kurz vor knapp abgewendet worden. Das war zu erwarten, denn die US-Regierung muss sich über die Ausgaben jedes Jahr einigen. Weshalb dennoch die Unsicherheit diesbezüglich die Börsen ins Wanken bringt und Unsicherheit schürt und welche Folgen das für die US-Börsenaufsicht SEC und damit Bitcoin und Co hat, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel, Tokentus. Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: tokentus.