Der EMA-Stack stuft das Stonebranch Universal Automation Center (UAC) in die prestigeträchtigste Kategorie des Berichts ein, die einen Querschnitt aus hoher Produktstärke und Kosteneffizienz darstellt

ALPHARETTA, Georgia, Oct. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im EMA Radar Report 2023 für Workload-Automatisierung und -Orchestrierung zum "Value Leader" ernannt worden ist. Der Bericht wird alle zwei Jahre veröffentlicht und stellt eine detaillierte Analyse dar, die auf der Grundlage von Interviews mit Endbenutzern, einer umfassenden Umfrage unter Anbietern und persönlichen Produktdemonstrationen erstellt wurde.



"Wir fühlen uns geehrt, im EMA-Bericht 2023 als Value Leader anerkannt zu werden", so Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Diese Anerkennung bestätigt, dass wir uns auf die Bereitstellung innovativer und benutzerfreundlicher Lösungen für die Service-Orchestrierung und -Automatisierung konzentrieren, die unseren Endbenutzern helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Wir sind unseren engagierten Kunden und unserem visionären Team für ihren Beitrag zu unserem Erfolg dankbar."

Der EMA Radar Report hat sich in der Vergangenheit ausschließlich auf die Automatisierung von Workloads konzentriert. In diesem Jahr hat EMA den Namen des Berichts in "Workload-Automatisierung und -Orchestrierung" aktualisiert, um der Marktverschiebung hin zur Orchestrierung von zuvor isolierten Automatisierungsprozessen, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud stattfinden, Rechnung zu tragen.

"Die Verbesserungen der Stonebranch-Plattform haben Stonebranch im EMA-Bericht 2023 zu einem klaren Marktführer gemacht", so Dan Twing, President und COO von Enterprise Management Associates (EMA). "Seit dem Radar-Bericht 2021 hat Stonebranch sein gesamtes Nutzererlebnis (User Experience, UX) modernisiert. Darüber hinaus hat das Unternehmen große Fortschritte in den Bereichen Self-Service, Beobachtbarkeit, Datenpipeline und Orchestrierung von maschinellem Lernen gemacht. Die Integrationsstrategie des Unternehmens macht es zu einem erstklassigen Orchestrator, der sowohl vor Ort als auch in der Cloud automatisieren kann. Dieses Engagement für die Verbesserung des Produkts des Unternehmens ist offensichtlich, und nach Gesprächen mit seinen Kunden zahlt sich das für sie aus."

Das Stonebranch Universal Automation Centerin hybriden IT-Umgebungen. Durch die Zentralisierung der Verwaltung von Workloads über lokale, cloudbasierte und containerisierte Microservices hinweg erhalten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Automatisierungsprogramme zu skalieren. Das UAC ermöglicht es Entwicklern, Datenteams und IT-Betriebsgruppen, innerhalb einer einzigen Plattform zusammenzuarbeiten und gleichzeitig die Beobachtbarkeit, Audit- und Compliance-Funktionen zu verbessern.

Im Jahr 2023 ist EMA das einzige objektive unabhängige Analystenunternehmen, das ein ganzheitliches Stack-Ranking der Produkte und Lösungen im Bereich Workload-Automatisierung erstellt.

Lesen Sie den EMA Radar Report 2023 für Workload Automation und Orchestrierung , bereitgestellt durch Stonebranch.

