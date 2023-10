Bonalive Biomaterials hat Jort Kooistra mit Wirkung vom 2. Oktober 2023 zum Vice President Commercial Operations ernannt. Jort Kooistra wird seine vielfältigen Erfahrungen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Kommerzialisierung und Vertrieb in Kombination mit seiner fundierten medizinischen Ausbildung bei Bonalive einbringen.

"Wir freuen uns, dass wir mit Jort Kooistra eine erfahrene internationale Führungskraft aus dem Bereich der Gesundheitstechnologie für unser Team gewinnen konnten. Er kommt zu Bonalive in dieser kommenden Wachstumsphase, in der wir unsere Kommerzialisierung auf die nächste Stufe bringen und uns verstärkt auf die Bekämpfung der wachsenden Herausforderung der antimikrobiellen Resistenz (AMR) konzentrieren", so Heidi Rantala, CEO von Bonalive.

Jort Koistra verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der regenerativen Medizin und hat in vielen internationalen Unternehmen gearbeitet, darunter Depuy, Johnson Johnson, RTI Surgical, Bioventus und Bonesupport. Er bringt bei Bonalive sein Know-how bei der Förderung nachhaltigerer Lösungen im Gesundheitssektor ein. Jort Kooistra hat einen EMBA-Abschluss der Nyenrode Business University und einen BSc-Abschluss in Physiotherapie der Hogeschool Utrecht.

"Ich bin beeindruckt von dem Wissen und dem Umfang der internationalen Vordenker bei Bonalive, die sich für das bioaktive Glas S53P4 einsetzen. Bonalive ist ein Unternehmen der Zukunft es kämpft an vorderster Front gegen die wachsende Herausforderung der antimikrobiellen Resistenz. Ich freue mich darauf, in dieser nächsten Wachstumsphase dazu beizutragen, dass immer mehr Chirurgen und ihre Patienten weltweit von der Smart Healing Erfahrung von Bonalive profitieren können", erklärt Jort Kooistra, Vice President, Commercial Operations, Bonalive Biomaterials.

Über Bonalive Biomaterials

Bonalive ist ein Unternehmen für intelligente Biomaterialien, das die weltweit wachsende Herausforderung der antimikrobiellen Resistenz bekämpft, indem es das Gesundheitswesen an der Schnittstelle zwischen Biologie und Technologie verändert. Bonalive bietet Patienten und Chirurgen bewährte und sichere Produkte zur Knochenregeneration in den Bereichen Orthopädie, Trauma, Wirbelsäule, septische Knochenchirurgie, diabetische Fußosteomyelitis, gutartige Knochentumore und Mastoidchirurgie. Mit mehr als 20 Jahren klinischer Erfahrung und einer der evidenzbasiertesten Technologien in der Branche stellen wir uns eine Welt vor, in der Infektionen ohne Antibiotika behandelt werden können. Es ist Zeit für eine intelligentere Heilung. SmartHealing

Weitere Informationen finden Sie unter: www.bonalive.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231001932332/de/

Contacts:

Anfragen:

Heidi Rantala

CEO, Bonalive Biomaterials

heidi.rantala@bonalive.com