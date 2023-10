Unter Anwesenheit von S. E. Ahmed Al-Khateeb, Chairman des Board of Directors des Saudi Fund for Development, unterzeichnete der Chief Executive Officer des SFD in Riad heute zwei Verträge über Entwicklungsdarlehen in Höhe von insgesamt 140 Millionen US-Dollar mit den Regierungen der Bahamas und der Republik Mauritius zur Förderung der Infrastrukturentwicklung. Überdies unterzeichnete der CEO einen Letter of Intent mit der Republik San Marino, um eine mögliche Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Verkehr auszuloten. Die Vereinbarungen und der Letter of Intent wurden auf dem Welttourismustag 2023 in Riad, Saudi-Arabien, unterzeichnet.

In the presence of the SFD Board of Directors Chairman, H.E. Ahmed Al-Khateeb, the SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad signing a letter of intern agreement, with the Republic of San Marino (Photo: AETOSWire)

Die erste Vereinbarung über ein Entwicklungsdarlehen im Wert von 70 Millionen US-Dollar wurde mit Isaac Chester unterzeichnet, dem stellvertretenden Premierminister und Minister für Tourismus, Investitionen und Luftfahrt der Bahamas. Damit wird das Projekt Family Islands Airports Renaissance finanziert, das auf die Entwicklung und Steigerung der Kapazitäten der Flughäfen auf den Exuma-Inseln sowie die Erhöhung der Besucher auf den Flughäfen von 237.000 auf 285.000 jährlich ausgelegt ist.

Der zweite Vertrag über ein Entwicklungsdarlehen in Höhe von 70 Millionen US-Dollar wurde mit dem stellvertretenden Premierminister und Minister für Tourismus der Republik Mauritius, Louis Steven Obeegadoo, zur Finanzierung des "Projekts zum Bau des Staudamms Rivière des Anguilles" unterzeichnet. Im Rahmen dieses Projekts wird die natürliche Umwelt vor Überschwemmungen geschützt und eine zuverlässige Wasserquelle für die Trinkwasserversorgung, die Bewässerung und die industrielle Nutzung bereitgestellt.

Der Letter of Intent, der mit dem Tourismusminister der Republik San Marino, Federico Pedini Amati, unterzeichnete wurde, wird der Regierung und dem SFD die Ergründung einer möglichen Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Infrastruktur in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Verkehr ermöglichen. Dies bedeutet den Beginn einer neuen Entwicklungsbeziehung zwischen dem SFD und San Marino.

Diese jüngsten Entwicklungsabkommen wurden im Rahmen des Bekenntnisses des SFD zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung in Entwicklungsländern und kleinen Inselstaaten (Small Island Developing States, SIDS) auf der ganzen Welt unterzeichnet. Zudem werden sie einen Beitrag zur Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen leisten, insbesondere der SDG 6, Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, SDG 8, Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, und SDG 9, Industrie, Innovation und Infrastruktur.

Entsprechend der Mission zur Förderung der weltweiten nachhaltigen Entwicklung hat der SFD mehr als 700 Entwicklungsprojekte im Wert von 18,7 Milliarden US-Dollar in über 90 Ländern auf der ganzen Welt finanziert.

