Die Hotel Investments AG, ein Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und -management, erweitert ihre Dienstleistung im Bereich Hotelberatung für Off Market Hotelimmobilien-Transaktionen in der DACH-Region Mit der Einführung der Hotelberatung für Off Market Transaktionen setzt das Unternehmen seinen Expansionskurs fort und bietet ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen an. Das Team der Hotel Investments AG verfügt über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...