DJ S&P Global: Aktivität in US-Industrie sinkt im September kaum noch

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist laut einer Umfrage von S&P Global im September kaum noch gesunken. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 49,8 von 47,9 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 47,6 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 48,9 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Chefökonom Chris Williamson verwies darauf, dass sich nicht nur die Aktivität fast stabilisiert, sondern auch der Preisdruck zugenommen habe.

"Weniger ermutigend waren die Nachrichten über die Inflationsaussichten, da die Produktionskosten so schnell wie seit fünf Monaten nicht mehr Monaten gestiegen sind, was vor allem auf die höheren Ölpreise zurückzuführen ist", schrieb Williamson in der Mitteilung. Diese gestiegenen Kosten würden bereits an die Kunden weitergegeben, was unweigerlich zu einem gewissen Aufwärtsdruck auf die Inflation führen werde.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

October 02, 2023 09:56 ET (13:56 GMT)

