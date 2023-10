Tagesausblick für 03.10.: DAX mit schwachem Wochenauftakt. Öl und Gold knicken ein.

Nach einem freundlichen Beginn drehte der DAX® am Vormittag nach Süden und stabilisierte sich erst im Bereich von 15.200 Punkten. Am Wochenende konnte ein Shutdown in den USA zunächst abgewendet werden. Zudem stieg der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China über die Marke von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der Aktivität. Beides sorgte für eine gewisse Erleichterung bei den Investoren. Die anhaltenden Zins- und Konjunkturängste lassen sich derzeit jedoch nicht so leicht beseite schieben. Heute Abend wird eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell erwartet. Möglicherweise kann er weitere Impulse geben.

An den Anleihemärkten zeigte sich heute ein gemischtes Bild. Nach dem Renditerückgang am Freitag blieb es heute in Europa weitgehend stabil. In den USA hingegen gaben die Rentenpapiere zu Handelsbeginn zunächst nach. Die Renditen zogen also wieder an. Dies belastete einmal mehr Edelmetalle wie Gold und Silber. Der Goldpreis sank bis auf 1.830 USD. Damit summierten sich die Verluste in den zurückliegenden sechs Handelstagen auf stattlich 100 USD. Die Notierung für eine Feinunze Silber sank im Tagesverlauf um weitere drei Prozent auf 21,40 USD. Konjunktursorgen hinterließen heute auch am Ölmarkt Spuren. So sank der Preis für das Barrel Brent Crude Oil zeitweise auf 91,70 USD und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte September.

Unternehmen im Fokus

Zu den auffälligsten Titeln zum Handelsstart zählten die Aktien von BASF, Kion, Jungheinrich und Sixt. Der Chemieriese BASF plant Konzernteile im Wert von bis zu zehn Milliarden Euro zu verkaufen. Dennoch schloss der Chemietitel ebenso wie Lanxess und Wacker Chemie mit Abschlägen. Kion, Jungheinrich und Sixt bekamen durch positive Analystenkommetare Schwung nach oben.

Wichtige Termine: