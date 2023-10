Unternehmen in sechs Ländern nach einem Jahr der Expansion und des Wachstums zertifiziert und rezertifiziert

Alphawave Semi (LSE: AWE), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die weltweite technologische Infrastruktur, gab heute seinen Status als Certified Great Workplace in Kanada, Indien, Israel, Taiwan, dem Vereinigten Königreich sowie den USA bekannt. Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem das Unternehmen in Kanada und den USA Staaten zertifiziert wurde. 2023 kommen vier weitere Länder hinzu.

Die Zertifizierung folgt auf ein Jahr rasanten Wachstums für Alphawave Semi, in dem das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl mehr als vervierfachte, seinen Umsatz im Jahresvergleich um mehr als 100 steigerte und seinen internationalen Kunden weiterhin branchenführende Technologien zur Verfügung stellte.

Um als Certified Great Workplace zertifiziert zu werden, müssen die Mitarbeiter bei Great Place To Work der weltweiten Instanz für Arbeitsplatzkultur aussagekräftiges Feedback abgeben. Qualifizierte Arbeitsplätze zeigen, dass mindestens 65 der Mitarbeiter in der Trust Index-Umfrage zustimmen, dass es sich um einen wirklich "großartigen Arbeitsplatz" handelt.

Bei der Befragung und der Analyse der Ergebnisse durch die strenge datengestützte For All-Methode von Great Place to Work gaben 80 der Mitarbeiter an, dass Alphawave Semi ein "großartiger Arbeitsplatz" ist. 87 % der Mitarbeiter gaben an, dass sie stolz darauf sind, bei Alphawave Semi zu arbeiten, und 95 % gaben an, dass sie unabhängig von Geschlecht, Rasse oder Herkunft fair behandelt werden.

"Wir sind stolz darauf, in Kanada, Indien, Israel, Taiwan, Großbritannien und den USA als Certified Great Workplace ausgezeichnet worden zu sein", so Maia Jones, Vice President von Human Resources bei Alphawave Semi. "Die Förderung einer Kultur, in der die Technik im Vordergrund steht, die die Vielfalt und die kontinuierliche berufliche Entwicklung fördert, war immer unsere oberste Priorität in Zeiten des schnellen Wachstums und der globalen Expansion. Die Tatsache, dass unsere eigenen Mitarbeiter uns als 'großartigen' Arbeitsplatz zertifizieren, zeigt, dass sich unser Engagement auszahlt."

"Wir gratulieren Alphawave Semi zur Zertifizierung", betonte Benedict Gautrey, Managing Director von Great Place to Work® UK. "Unternehmen, die die Erfahrung der Mitarbeiter in den Mittelpunkt ihres Unternehmens stellen, gewinnen das Vertrauen ihrer Mitarbeiter und sind im Gegenzug in der Lage, eine großartige Arbeitsplatzkultur aufzubauen, die hervorragende Geschäftsergebnisse liefert."

Über Alphawave Semi

Alphawave Semi ist ein international führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für die globale Technologie-Infrastruktur. Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave Semi einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Wir sind ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen, und unsere IP-, kundenspezifischen Silizium- und Konnektivitätsprodukte kommen bei Tier-One-Kunden weltweit in den Bereichen Rechenzentren, Compute, Networking, AI, 5G, autonome Fahrzeuge und Storage zum Einsatz. Wir wurden 2017 von einem technischen Expertenteam mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP gegründet und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die kritische Dateninfrastruktur im Kern unserer digitalen Welt zu beschleunigen. Um mehr über Alphawave Semi zu erfahren, besuchen Sie: awavesemi.com

Über Great Place to Work®

Great Place to Work® ist die weltweite Instanz für Arbeitsplatzkultur. Seit 1992 hat Great Place to Work® mehr als 100 Millionen Arbeitnehmer weltweit befragt und diese Erkenntnisse genutzt, um zu definieren, was einen großartigen Arbeitsplatz ausmacht: Vertrauen. Great Place to Work® UK unterstützt Unternehmen dabei, ihre Unternehmenskultur zu messen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, indem sie ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter schaffen. Alles, was Great Place to Work® UK tut, wird von der Vision angetrieben, eine bessere Welt zu schaffen. Dabei setzt sich Great Place to Work® dafür ein, dass Unternehmen zu einem wirklich "großartigen Arbeitsplatz" werden. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.greatplacetowork.co.uk.

