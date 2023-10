In Deutschland wird der "Tag der deutschen Einheit" gefeiert. Dennoch sind die Börsen, auch in Deutschland, geöffnet. Es gibt keine Unternehmensankündigungen, doch relevante wirtschaftliche Daten stehen an. In den USA werden die Auto-Absatzzahlen für 09/23 erwartet und Frankreich veröffentlicht um 08:45 Uhr das Haushaltssaldo für 08/23. Beachten Sie bitte auch unseren Handelskalender Handelskalender. TERMINE UNTERNEHMEN USA: Auto-Absatz 09/23 Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...