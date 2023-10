Visa (NYSE: V), ein weltweit führendes Unternehmen im Zahlungsverkehr, kündigte heute eine neue Initiative für generative KI-Ventures im Wert von 100 Millionen Dollar an, um in die nächste Generation von Unternehmen zu investieren, die sich auf die Entwicklung generativer KI-Technologien und -Anwendungen konzentrieren, welche die Zukunft des Handels und des Zahlungsverkehrs beeinflussen werden.

Als Pionier beim Einsatz von KI im Zahlungsverkehr seit 1993 betrachtet Visa diese Initiative als Erweiterung der Vorreiterrolle von Visa beim Einsatz von KI, um Innovationen im Zahlungsverkehr voranzutreiben, Mehrwert für Partner und Kunden zu schaffen und den globalen Handel zu ermöglichen und zu stärken. Generative KI ist ein aufstrebender Teilbereich der KI, der auf großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLMs) aufbaut, um eine künstliche allgemeine Intelligenz zu entwickeln, die in der Lage ist, Texte, Bilder oder andere Inhalte aus großen Mengen vorhandener Daten zu generieren, wenn sie dazu aufgefordert werden. "Während sich ein Großteil der generativen KI bisher auf Aufgaben und die Erstellung von Inhalten konzentriert hat, wird diese Technologie bald nicht nur die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, neu gestalten, sondern auch den Handel in einer Weise verändern, die wir verstehen müssen", sagte Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer, Visa Inc.

Diese Initiative wird von Visa Ventures, dem globalen Unternehmensinvestitionszweig von Visa, geleitet. Visa Ventures investiert seit 2007 in Unternehmen, die Innovationen im Zahlungsverkehr und im Handel vorantreiben, und arbeitet mit ihnen zusammen. "Angesichts des Potenzials der generativen KI, eine der transformativsten Technologien unserer Zeit zu sein, freuen wir uns, unseren Fokus zu erweitern und in einige der innovativsten und bahnbrechendsten Startups zu investieren, die in den Bereichen generative KI, Handel und Zahlungsverkehr tätig sind", sagte David Rolf, Head of Visa Ventures, Visa Inc.

Um mehr über die 100 Millionen Dollar schwere Initiative für generative KI-Ventures und Visa Ventures zu erfahren, besuchen Sie bitte Visa.com/ventures.

