STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zum EU-Außenministertreffen:

"Einen besseren Zeitpunkt hätten die EU-Chefdiplomaten für dieses Zeichen nicht finden können. Denn es gibt einige Entwicklungen, die der Ukraine und Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Recht Sorgen machen. Da ist das Gezerre um den Haushalt in den USA. Auf dem Rücken der Ukraine, der radikale Republikaner die Unterstützung aufkündigen wollen. Da ist der Streit mit Polen, der sich an den Getreide-Einfuhren in die EU entzündet hat. Und der Wahlsieg des russlandfreundlichen Linkspopulisten Robert Fico in der Slowakei. Wie problematisch all das wirklich für die Ukraine wird, muss sich noch erweisen."/yyzz/DP/men