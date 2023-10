Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange Regulation

"BEYOND THE EXPECTED": SIKA LANCIERT NEUE WACHSTUMSSTRATEGIE 2028 MIT AMBITIONIERTEREN ZIELEN

Am heutigen Capital Markets Day in Zürich stellt Sika die neue Strategie 2028 "Beyond the Expected" vor, die auf dem erfolgreichen Wachstumsmodell des Unternehmens aufbaut. Die Roadmap sieht vor, die führende Marktstellung und Innovationskraft von Sika zu nutzenund die Weichen für eine noch stärkere Unternehmensleistung in den kommenden Jahren zu stellen. Das jährliche Wachstumsziel in Lokalwährung wird auf 6-9% und die Profitabilitätsziel auf eine EBITDA-Marge von 20-23% angehoben. Die neue Wachstumsstrategie basiert auf den vier Säulen Marktdurchdringung, Innovation & Nachhaltigkeit, Akquisitionen und People & Culture; sie stellt eine ausgewogene Kombination von finanziellen und nicht finanziellen Zielvorgaben dar. Ausserdem meldet Sika ein starkes Wachstum in Lokalwährung von Januar bis August 2023 von 12.2%.

Thomas Hasler, CEO: "Beyond the Expected" - Dafür steht Sika heute und in Zukunft. Unser Leistungsausweis zeigt eine beeindruckende Performance mit einem Mehrwert für all unsere Stakeholder. Mit unserer neuen Strategie 2028 sind wir perfekt positioniert, um unseren erfolgreichen, nachhaltigen und profitablen Wachstumspfad fortzusetzen. Unsere Ambitionen für die nächsten Jahre bauen auf unseren Stärken auf. Dies sind unsere tief verwurzelten Werte, unsere leistungsorientierte Unternehmenskultur und ganz besonders unsere engagierten Teams auf der ganzen Welt. Mit der neuen Strategie wollen wir unsere Mitarbeitenden inspirieren und motivieren, einen wertvollen Beitrag zur Transformation hin zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten - zum Vorteil unserer Kunden und zukünftigen Generationen."

AMBITIONIERTERE FINANZIELLE ZIELE

Mit der neuen Strategie setzt sich Sika höhere Ziele für das mittelfristige Wachstum und die Profitabilität.

In Bezug auf dasWachstum will die Gruppe trotz des volatilen, kurzfristigen Marktumfelds den Umsatz in Lokalwährungen bis 2028 um 6-9% pro Jahr steigern (bis 2023 lag das Ziel bei 6-8%). Sika ist optimal positioniert, um von den Megatrends, namentlich Wachsende Weltbevölkerung, Urbanisierung, Ressourcenknappheit, Digitalisierung und Klimawandel, zu profitieren. Diese Megatrends treiben die Kundennachfrage nach effizienten und nachhaltigen Lösungen.

DieProfitabilität wird auf eine EBITDA-Marge von 20-23% erhöht (rund 19% in 2022), was in erster Linie durch Skaleneffekte, eine Verbesserung der operationellen Effizienz und der Materialmargen erfolgen soll. Um den Stellenwert von Firmenübernahmen für Sika zusätzlich zu unterstreichen, ist die Gruppe in der neuen Strategie zu EBITDA als Key Performance Indicator übergegangen. Damit können Verzerrungen aufgrund der Amortisation immaterieller Vermögenswerte ausgeschlossen und die effektive lokale Unternehmensleistung genauer abgebildet werden.

Ferner hält Sika an ihrem Ziel fest, einen operativen freien Geldfluss von mehr als 10% des Nettoumsatzes zu erwirtschaften. Sika strebt weiterhin einen Ertrag auf dem eingesetzten Kapital (ROCE) von 20-25% an.

NACHHALTIGKEIT UND HOHES ENGAGEMENT DER MITARBEITENDEN IM FOKUS

Die Nachhaltigkeits-Roadmap von Sika ist ein strategischer Pfeiler der neuen Wachstumsstrategie. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens steigern die Energieeffizienz von Gebäuden, Infrastrukturbauten und Fahrzeugen, verlängern die Lebensdauer, tragen zur Kreislaufwirtschaft bei und zur Verringerung der CO 2 -Emissionen. Zugleich will Sika bis 2028 die absoluten Scope 1- und Scope 2-Emissionen - ihre eigenen Treibhausgasemissionen - gegenüber 2022 um 20% reduzieren. Weiter sollen auch die Emissionen entlang der Wertschöpfungskette des Unternehmens - Scope 3-Emissionen - im Rahmen des Netto-Null-Ziels bis 2050 gesenkt werden. Zudem setzt sich das Unternehmen dafür ein, natürliche Ressourcen zu schonen und die Abfallmengen sowie den Wasserverbrauch pro verkaufte Tonne bis 2028 gegenüber 2023 um 15% zu reduzieren.

Die Mitarbeitenden sind Sikas wertvollster Gut. Das Unternehmen will mit seiner wirkungsstarken Führungskultur das ausserordentlich hohes Engagement der Mitarbeitenden auch in Zukunft bei über 80% halten. Gemessen wird dieser Wert anhand einer unternehmensweiten Umfrage, die alle zwei Jahre von einem unabhängigen, externen Anbieter durchgeführt wird.

ÄNDERUNGEN IN DER SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Um die Organisation des Unternehmens auf die neue Strategie 2028 auszurichten, hat Sika organisatorische Änderungen beschlossen. Zum einen wurde, wie bereits angekündigt, eine Rotation der Verantwortlichkeiten in der Konzernleitung vorgenommen. Zweitens wurde die regionale Organisation angepasst. Automotive und Industry wurden auf regionaler Ebene zusammengefasst, um in einem dynamischen Umfeld, das zunehmend von Lösungen für E-Mobilität und erneuerbare Energien geprägt ist, maximales Momentum zu erreichen. Die Region Global Business und Zielmarkt Industry werden ab 1. Januar 2024 zusammengefasst und in jeder geografischen Region wird ein eigener Bereich Automotive & Industry gebildet.





Die neue Strategie 2028 - "Beyond the Expected" beruht auf vier Säulen und setzt ambitionierte Ziele.

Weitere Informationen zur Strategie 2028 und zum Capital Markets Day 2023 finden Sie hier:

www.sika.com/Strategy 2028 Beyond the Expected

www.sika.com/capital-markets-day

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken und entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation der Bau- und Fahrzeugindustrie bei. Die mehr als 33'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von CHF 10.5 Milliarden.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung