Die Trends für die eidgenössischen Wahlen am 22. Oktober bleiben unverändert. Das geht aus der fünften und letzten Umfrage von Tamedia und "20 Minuten" hervor.Zürich - Die Trends für die eidgenössischen Wahlen am 22. Oktober bleiben unverändert. Die SVP wird gemäss der jüngsten Umfrage 3,1 Prozent hinzugewinnen. Federn lassen müssen die Grünen und die FDP. Die Gesundheitskosten sind bei allen Parteianhängern in den Top drei der Sorgen. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten fünften und letzten Umfrage von Tamedia und «20 Minuten» hervor.

