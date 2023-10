Griechenland (ots) -Ein Finale der ganz großen Gefühle und ganz viel "Ich liebe Dich!"! Nach drei Wochen endet die 8. Staffel von "Love Island". 22 Islander haben in diesem Jahr versucht, die große Liebe zu finden. Sechs von ihnen haben es bis ins Finale geschafft und zwei wurden von den Zuschauern zum Sieger-Couple gewählt: Jenny und Luca.Mit 53 Prozent zum SiegSylvie Meis und Oli.P verkünden das Votingergebnis: Der dritte Platz geht an Evi und Leandro, der zweite an Laura und Leon. Damit steht das Sieger-Couple von "Love Island" 2023 fest: Jenny und Luca haben mit 53 Prozent der Zuschauerstimmen eindeutig gewonnen. Die Hotelfachfrau und der Werbeagentur-Inhaber können ihr Glück nicht glauben, Jenny kämpft mit den Tränen. Dann die große Entscheidung: Geld oder Liebe? Elena Miras, "Love Island"-Gewinnerin der ersten Staffel, bringt zwei Umschläge auf die Bühne. Luca zieht den Umschlag mit 50.000 Euro. "Wir haben die Reise hier zusammen gemeistert. Wir haben das Geld gemeinsam verdient und deshalb teile ich das natürlich!" Die Liebe gewinnt!Wiedersehen in zwei Tagen und ein gemeinsamer Urlaub in PlanungWie geht es für Jenny und Luca nach "Love Island" weiter? "Wir müssen natürlich als erstes erst Mal unsere Handynummern austauschen. Wir sind zwar ein Paar, aber unsere Nummern haben wir noch nicht", so Luca. Und Jenny ergänzt: "Wir fahren jetzt erst Mal für ein, zwei Tage jeder nach Hause. Aber dann sehen wir uns auch am Donnerstag oder Freitag schon wieder. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne ihn sein wird. Aber wir planen auch schon unseren ersten gemeinsamen Urlaub!"Pressekontakt:VERONIKA MAHLER - +49 (0)89 64185-6948 - VERONIKA MAHLER@RTL2.DEOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5617076